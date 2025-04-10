شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قرب يكتمل.. نسبة إضاءة القمر اليوم وعمر دورته والان مع تفاصيل الخبر

سيظهر القمر في سماء الليل شبه مكتمل، حيث يبلغ عمر القمر 12 يومًا، وهو الآن في طور الأحدب المتزايد من دورته القمرية، التي يكون مضاء فيها بنسبة 94%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي، هذه التغيرات في المظهر هي مراحل القمر.

ووفقا لما ذكره موقع “SPACE"، تقع المراحل الأربع الرئيسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أبهى صوره.

ستكون المرحلة التالية من مراحل القمر هي "البدر"، الذى سيكتمل يوم السبت 12 أبريل، ويُعرف قمر أبريل المكتمل أيضًا بالقمر الوردي.

ويتكون البدر عند النقطة التي يُضاء فيها وجه القمر بالكامل بأشعة الشمس كما يُرى من الأرض.

وكتبت ناسا في دليلها للقمر: "هذا أقرب ما وصلنا إليه لرؤية إضاءة الشمس لجانب القمر النهاري، حيث يكون القمر مُقابلًا للشمس، كما يُرى من الأرض، كاشفًا عن جانبه النهاري".

وفي الواقع، يبدو البدر مكتملًا قبل أن يصل إلى مرحلته الأخيرة، فقد يبدو مكتملًا للمشاهد العادي لبضعة أيام قبل وبعد التاريخ الفعلي.