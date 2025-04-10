شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب هتحاسب صناع المحتوى بالجنيه المصرى بدل الدولار بدءا من الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة "جوجل" مؤخرا، أنها ستبدأ في الدفع لصناع المحتوى والناشرين على منصاتها بما فيها يوتيوب بالجنيه المصري، من خلال استلام أرباحهم بالعملة المحلية اعتبارًا من مايو 2025، حيث إنها تدفع حاليًا لصناع المحتوى على منصاتها بالدولار الأمريكي.

ولم تكن مصر الدولية الوحيدة التي سيطبق فيها ذلك، بل يُعد هذا التحول جزءًا من توجه أوسع نحو دفع أجور صناع المحتوى والناشرين حول العالم بعملاتهم المحلية، حيث تدفع الشركة بالفعل لصناع المحتوى بالعملات المحلية في دول تشمل تشيلي وإندونيسيا واليابان والأردن والمكسيك والمغرب ونيوزيلندا والنرويج وبيرو وجنوب إفريقيا والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة، مع خطط للتوسع في المزيد من الدول عالميًا في عام 2025.

وكان أول إعلان لجوجل عن هذا القرار قبل ستة أشهر، حيث كان محتوى الرسالة التي أرسلتها جوجل :" اعتبارًا من 1 مايو 2025، ستبدأ جوجل بإرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالعملة المحلية، أي بالجنيه المصري، في إطار خطتنا لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم، لن ندفع العائدات بالدولار الأمريكي في مصر بعد الآن".

وأكدت على ضرورة إنشاء حساب مصرفي يستقبل الدفعات بالجنيه المصرى، وذلك لمواصلة تلقّي العائدات من ADSENSE و"ADSENSE لمنصة YOUTUBE" وADMOB و"مدير الإعلانات" بعد أبريل 2025.