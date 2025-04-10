شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ترسل 5 طائرات مليئة بهواتفها الذكية للولايات المتحدة قبل تطبيق الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب بنسبة 104% على المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

ونتيجةً لذلك، قد نشهد ارتفاعًا حادًا في أسعار هواتف آيفون.

على سبيل المثال، إذا قررت آبل تحميل المستهلكين الأمريكيين كامل التكاليف الإضافية للرسوم الجمركية، فقد يرتفع سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس بسعة 1 تيرابايت من 1599 دولارًا أمريكيًا إلى 3200 دولار أمريكي.

وتسعى شركة آبل جاهدةً لنقل مخزونها من هواتف آيفون من الصين والهند إلى الولايات المتحدة قبل تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة، لدرجة أنها أرسلت خمس طائرات مليئة بهواتفها الذكية إلى الولايات المتحدة.

ونقل مخزونها من هواتف آيفون حول العالم وإلى الولايات المتحدة هو كل ما تستطيع آبل فعله لضمان عدم فرض ضرائب على شحنات الهواتف المجمعة بالفعل بأسعار تتجاوز قدرة الأمريكيين.

في الوقت الحالي على الأقل، قبل أن تبدأ آبل باستيراد الهواتف من مستودعاتها الصينية وتدفع ضريبة الاستيراد الجديدة عند وصولها إلى الولايات المتحدة، شهد الطلب على هواتف آيفون في الولايات المتحدة انتعاشًا كبيرًا.

وينقل تقرير جديد من بلومبيرج عن موظفي متاجر آبل قولهم إن متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة كانت مكتظة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كان المستهلكون يتطلعون إلى تسعير طرازات آيفون قبل أن تجبر رسوم الرئيس دونالد ترامب شركة آبل على اتخاذ قرار صعب. تواجه شركة آبل قرارًا صعبًا للغاية، أحدهما يُدمر أسهمها والآخر يُلحق الضرر بعملائها.

إما أن تُقرر آبل الانتحار برأس مالها، فتتحمل الضريبة الإضافية، وتُخفض هامش ربحها، وتُخفض أسهمها إلى أسعار لم نشهدها منذ سنوات، أو تُحمّل المستهلكين التكلفة الإضافية. الخيار الأخير يعني أن آبل ستضطر إلى فرض هذه الزيادة المُخيفة في أسعار أهم منتجاتها. وبالطبع، يُمكن الجمع بين الخيارين.

مع تهديد الرئيس بزيادة الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 50% إضافية (مما سيرفع إجمالي ضريبة الاستيراد في البلاد إلى 104%)، قد ترتفع أسعار هواتف آيفون ثلاثة أضعاف.