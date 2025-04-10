شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة آيفون.. iPhone 17 Pro يتيح التصوير بالكاميرا السيلفى والخلفية فى نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Apple لإطلاق سلسلة iPhone 17 خلال شهر سبتمبر المقبل، ومن أبرز الميزات الجديدة في طراز iPhone 17 Pro خاصية التصوير المزدوج، والتى تُمكن المستخدم من تسجيل الفيديو باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية فى نفس الوقت.

الميزة الجديدة، المتوقع أن تكون مدمجة في تطبيق الكاميرا الأساسي، تمثل نقلة نوعية في تجربة تصوير الفيديو، خاصة لصناع المحتوى على منصات مثل يوتيوب وتيك توك، حيث تسمح بإظهار ردود الأفعال أو التعليقات بالكاميرا الأمامية، مع تسجيل المشهد الرئيسى بالكاميرا الخلفية في نفس الوقت، ضمن إطار واحد.

وتُشير التسريبات إلى أن iPhone 17 Pro سيأتي أيضًا بتصميم مختلف لوحدة الكاميرا، حيث من المتوقع التخلى عن الشكل المربع التقليدي لصالح تصميم مستطيل أو بيضاوى، مع تحسينات كبيرة على أداء العدسات.

أما على صعيد المواصفات، فمن المتوقع أن تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل، مقارنة بـ 12 ميجابكسل فى الجيل السابق، ما يعنى صورًا أكثر وضوحًا وجودة أعلى عند تصوير الفيديو.

النسخة Pro Max من الهاتف قد تتضمن ثلاث كاميرات خلفية، كل منها بدقة 48 ميجابكسل، تشمل عدسة رئيسية، وعدسة واسعة الزاوية، وعدسة تقريب بصري، مع احتمالية إضافة فتحة عدسة ميكانيكية تتيح التحكم في كمية الإضاءة، لتحسين جودة التصوير في مختلف ظروف الإضاءة.

حتى الآن، لم تُعلن Apple رسميًا عن هذه التفاصيل، لكنها تُشير إلى أن الكاميرا ستكون من أبرز نقاط القوة في سلسلة iPhone 17 المنتظرة، فى ظل التنافس المتزايد على تقديم أفضل تجربة تصوير عبر الهواتف الذكية.