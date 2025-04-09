شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق نموذج ذكاء اصطناعى جديد قادر على تحويل النصوص إلى موسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل اليوم الأربعاء تحديثاتٍ للعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المُولّدة للوسائط، والمتاحة عبر منصتها السحابية Vertex AI..

وأصبح نموذج Lyria، وهو نموذج جوجل لتحويل النصوص إلى موسيقى، متاحًا الآن فى نسخة تجريبية لعملاء محددين، كما تم تحسين نموذج Veo 2 لإنشاء الفيديو بخيارات جديدة للتحرير وتخصيص المؤثرات البصرية.

كما أطلقت الشركة ميزة استنساخ الصوت المدعومة بـChirp 3، وهو نموذج جوجل لفهم الصوت، للمستخدمين المسموح لهم.

ويقدم مُولّد الصور Imagen 3 الآن ما تصفه الشركة بأداءٍ أفضل "بشكلٍ ملحوظ".

تُعد هذه التحديثات أحدث جهود جوجل للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي المُولّد للمؤسسات.



ولعلّ الشركة تُنافس أمازون بشكل مباشر، حيث تُقدم منصة ذكاء اصطناعي سحابية مُماثلة تُسمى Bedrock مع مجموعتها الخاصة من نماذج الذكاء الاصطناعى المُولّد.

تُقدّم جوجل Lyria كبديل لمكتبات الموسيقى المجانية، باستخدام هذا النموذج، يُمكن للعملاء إنشاء أغانٍ بمجموعة متنوعة من الأنماط والأنواع الموسيقية، من عزف البيانو المنفرد بموسيقى الجاز إلى مقطوعات منخفضة الدقة، وفقًا للشركة.

في الوقت نفسه، يُمكن لـ Chirp 3 توليف الكلام بحوالي 35 لغة.



وقد عُرضت Chirp 3 لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، وهي تُشغّل ميزة Instant Custom Voice، التي يُفترض أنها قادرة على استنساخ صوت بعشر ثوانٍ من الصوت. وهي الآن متاحة للجميع.



كما يدعم هذا النموذج أداة جديدة تُطلق في مرحلة المعاينة، تُسمى Transcription with Diarization، والتي تفصل وتُحدد المتحدثين في التسجيلات التي تضم عدة مشاركين.