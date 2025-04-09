شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بـ ناسا يكشفون احتمالية وجود كائنات فضائية على قمر زحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون بوكالة ناسا، أن هناك احتمالية لوجود "مجموعة صغيرة" من الكائنات الفضائية والتى قد تكون مختبئة على قمر زحل "المشابه للأرض"، فقد رجح الباحثون احتمالية أن تكون هناك حياة فضائية مختبئة على تيتان، أكبر أقمار زحل.



قمر زحل

وتُظهر الصور التى التقطتها مركبة كاسيني التابعة لناسا الجانب المظلم من تيتان، أحد أقمار زحل، فلطالما شكّ صائدو الكائنات الفضائية في إمكانية وجود أشكال حياة على قمر تابع لزحل.

ويُعدّ تيتان الجليدى مرشحًا جيدًا نظرًا للمحيط المختبئ تحت "غلافه الجوى السميك والضبابى، وتصفه جامعة أريزونا بأنه "مغطى بأنهار وبحيرات من الميثان السائل، وصخور جليدية، وكثبان من "الرمال" الشبيهة بالسخام".

ويقول علماء الفضاء، إن الكوكب قادر على استيعاب "بضعة أرطال من الكتلة الحيوية".

وهذا يعنى أن تيتان قد يكون المكان المثالى للبحث عن حياة فضائية.

ومن جانبه قال أنطونين أفهولدر، من جامعة أريزونا: "في دراستنا، نركز على ما يجعل تيتان فريدًا مقارنةً بالأقمار الجليدية الأخرى والذى يشمل محتواه العضوي الوفير"، فقد وجد الفريق أن المحيط الجوفي على تيتان - بعمق حوالي 300 ميل - يمكن أن يدعم أشكال حياة تستهلك المواد العضوية.