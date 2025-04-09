شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد سنوات من الانتظار..ميتا تطلق نسخة تطبيق إنستجرام لأجهزة أيباد والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة ميتا على تطوير نسخة من تطبيق إنستجرام لأجهزة أيباد حاليًا، ويُعد تشغيل إنستجرام على أجهزة أيباد مجرد نسخة مُحسّنة من تطبيق أيفون، لذا فإن إصدار تطبيق إنستجرام رسمي من ميتا سيكون تغييرًا مرحبًا به للغاية.

وهناك تساؤل لماذا قد تفعل ميتا هذا الآن، بعد تجاهلها لجهاز آبل اللوحي لأكثر من عقد؟ وفقًا لموقع The Information، قد يكون الوضع القانوني غير المؤكد لـ تيك توك في ظل قانون سحب الاستثمارات أو حظرها ورسوم ترامب الجمركية هو الدافع المطلوب.

وسبق للشركة أن رفضت علنًا تطوير تطبيق إنستجرام لأجهزة iPad في فبراير 2022 (أي منذ أكثر من ثلاث سنوات!)، وردّ آدم موسيري، رئيس إنستجرام على منشور من ماركيز براونلي حول عدم امتلاك ميتا لتطبيق إنستجرام لأجهزة iPad، موضحًا السبب قائلا "نتلقى هذا الأمر كثيرًا ما زال عدد الأشخاص غير كافٍ ليكون أولوية، ونأمل أن نحققه في وقت ما لكننا الآن منشغلون جدًا بأمور أخرى.

ويُعد استخدام تطبيق Instagram في Stage Manager على أجهزة iPad المدعومة تجربة جيدة، وقد تحسّن تطبيق الويب في السنوات الأخيرة ، لكن إصدارًا أصليًا يستفيد استفادة كاملة من الشاشة الكبيرة كان منتظرًا منذ فترة طويلة.