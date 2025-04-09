تكنولوجيا: Honor Power: هاتف خارق من Honor ببطارية تتجاوز 8000 مللي أمبير يشعل التوقعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Honor في تشويق جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بإعلان عن هاتف ذكي جديد، يبدو أنه يستهدف قلب المنافسة في سوق الأجهزة ذات البطاريات الضخمة.

خلال الأسابيع الماضية، استحوذت أخبار الهواتف الذكية المزودة ببطاريات عالية السعة على اهتمام المستخدمين، خاصة مع استعداد شركات مثل OnePlus وOppo وRealme وVivo للكشف عن أجهزة تحمل هذا التوجه.

في هذا السياق، يُشاع أن هاتف Realme GT7 سيحمل بطارية تتجاوز سعتها 7000 مللي أمبير، وهو ما يُعدّ قفزة بنسبة 30٪ مقارنة بسعة بطارية GT6 من العام الماضي، والذي يبلغ سعره حاليًا 496.99 دولار على أمازون.

ومع ذلك، يبدو أن Honor تستعد لتخطي هذا الرقم، من خلال هاتف جديد يُتوقع الكشف عنه رسميًا يوم 15 أبريل في الصين.

بحسب ما ورد من Digital Chat Station، سيأتي هاتف Honor القادم ببطارية مذهلة تبلغ 8000 مللي أمبير، مع دعم لشحن سلكي سريع بقوة 80 واط. ورغم أن الشركة لم تفصح حتى الآن عن التفاصيل الرسمية لهذا الهاتف الذي يحمل الاسم المؤقت “Power”، إلا أن التلميحات تشير إلى أنه سيكون رائدًا في فئته من حيث الأداء والبطارية.

ما يُميّز هذا الهاتف أيضًا، بحسب ما لمحته Honor، هو تصميمه النحيف والخفيف، الأمر الذي يجعله غير مسبوق ولا يمكن تصوره مقارنة بمنافسيه.

وتشير الصور الترويجية الأولية إلى أن الهاتف سيضم شاشة منحنية من الجوانب الأربعة، في حين لم تُكشف بعد تفاصيل المعالج المستخدم، إلا أن التسريبات توحي باحتوائه على مودم قوي يعزز من تجربة الاتصال.

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