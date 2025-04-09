شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لرسوم ترامب الجمركية أن تهز عرش صناعة الفضاء العالمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

أدت الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على عشرات الدول إلى تقلبات حادة في الأسواق، وأثارت حالة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمى، ويظل هناك تساؤل حول كيف يمكن أن تؤثر هذه الإجراءات على قطاع الفضاء؟

تُقيّم شركات الفضاء بمختلف أحجامها التغييرات وتخطط لكيفية الاستجابة لها ، ولن تقتصر التأثيرات على ارتفاع التكاليف، بل قد تشمل أيضًا تعطل سلاسل التوريد وتأخير اتخاذ القرارات، ويؤثر هذا على وكالات مثل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ( ESA )، وشركات كبرى مثل سبيس إكس وبوينج وإيرباص ، وشركات فضاء تجارية أصغر حجمًا عالميًا.

وقال كالب هنري، مدير الأبحاث في شركة Quilty Space، لموقع سبيس دوت كوك، إن العواقب سوف تكون محسوسة على نطاق واسع، سواء في الولايات المتحدة أو في العالم الخارجي، بعدة طرق.

وقال هنري "إن التعريفات الجمركية يمكن أن تؤثر على الصناعة من خلال رفع تكلفة المركبات الفضائية وأجزاء الهوائي، وقد تجبر الشركات المصنعة على اختيار موردين مختلفين".

قد تُلحق الرسوم الجمركية ضررًا بالشركات الأمريكية، إذ تدفع العملاء الأجانب الذين اعتادوا شراء المنتجات الأمريكية إلى اختيار موردين من دول أخرى، ولكن ربما يكون التحدي الأكبر هو صعوبة الوصول إلى السوق الأمريكية من الخارج.

وقال هنري: "الولايات المتحدة هي أكبر سوق فضاء في العالم، لذا فإن الرسوم الجمركية ستجعلها أقل ربحية، وسيكون هناك وضع خاسر للجميع".

سلاسل التوريد العالمية معرضة للخطر

إضافةً إلى ذلك، تتشابك صناعة الفضاء وسلاسل توريدها عبر الحدود، وقد تُفاقم الإجراءات الانتقامية من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية الضرر، على سبيل المثال، يُشير هنري إلى أن وكالة تطوير الفضاء الأمريكية تستخدم هوائيات من كندا ووصلات ليزر متقاطعة من ألمانيا.

وسوف تعتمد قدرة الشركات على الاستجابة للتغييرات الناجمة عن التعريفات الجمركية والتعامل معها، جزئيا، على حجمها.

كما قال هنرى، أتوقع أن تتأثر الشركات الصغيرة بالرسوم الجمركية بشكل أكثر حدة ، وكما حدث مع أزمة سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد ، تتمتع الشركات الكبرى بقوة تفاوضية أكبر للحصول على شروط مواتية، مقارنةً بالشركات الصغيرة التي ستتحمل العبء الأكبر.

التأثيرات طويلة المدى والاستقلالية الاستراتيجية

هناك مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تؤدى إلى إحداث تغييرات أعمق وأطول أمداً في اقتصاد الفضاء وفى إعادة تنظيم الشراكات الدولية.

وفي تصريح لموقع سبيس دوت كوم ، قال ماركو أليبيرتي، المدير المساعد والمسؤول عن المشاركة الدولية في المعهد الأوروبي لسياسة الفضاء: "على المدى القصير، من المتوقع أن تتسبب التعريفات الجمركية في تأخير سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض الثقة العامة للمستثمرين من القطاع الخاص".

وعلى المدى المتوسط ​​إلى الطويل، قد يكون هذا سبباً في تباطؤ محتمل في نمو اقتصاد الفضاء العالمي ."



ويقول أليبرتي إنه لا يزال هناك غموض يكتنف كيفية تطبيق الرسوم الجمركية وتأثيرها، عمومًا، من منظور أوروبي، يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأوروبية في الولايات المتحدة.

وقد تتحمل الشركات الأوروبية هذه التكاليف على المشترين الأمريكيين أو تتحملها للحفاظ على قدرتها التنافسية، على الرغم من هوامش الربح المحدودة أصلًا ، كما قد تلوح في الأفق تغيرات جذرية أخرى.

ويُحذّر أليبرتي قائلاً: "قد تتراجع شركات الفضاء الأوروبية الرئيسية التي تخدم السوق الأمريكية، مثل تاليس ألينيا سبيس، أو تُدفع في نهاية المطاف إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة، إذا رغبت في مواصلة الوصول إلى تلك السوق، وهذا ليس سيناريو مستبعدًا بل يُشكّل خطرًا منهجيًا على القدرة التنافسية والمرونة لقطاع الفضاء الأوروبي بأكمله".

ومن المخاطر الأخرى التي تواجه الصناعة الأوروبية احتمال فرض رسوم جمركية مضادة على المنتجات الأمريكية، فنظرًا لاعتماد أوروبا بشكل كبير على المكونات والمواد المصنعة في الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، وإطالة فترات التسليم، وارتفاع التكاليف.