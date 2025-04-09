شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار فيلم Minority Report.. بريطانيا تطور أداة خوارزمية قادرة على التنبؤ بالمجرمين قبل الجريمة والان مع تفاصيل الخبر

على غرار فيلم Minority Report ، تعمل الحكومة البريطانية على تطوير أداة "التنبؤ بالقتل" تهدف إلى تحديد الأفراد الأكثر احتمالاً لأن يصبحوا قتلة، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

ويدير المشروع الذي كان يسمى في الأصل "مشروع التنبؤ بجرائم القتل" ولكن تمت إعادة تسميته منذ ذلك الحين ليحمل اسم "مشاركة البيانات لتحسين تقييم المخاطر" والذى من المقرر أن يستخدم الخوارزميات والبيانات الشخصية، بما في ذلك من دائرة الإفراج المشروط، لإجراء حساباته.

وقالت الحكومة إن المشروع مخصص حاليا لأغراض البحث فقط، وسوف "يساعدنا على فهم أفضل لخطر قيام الأشخاص الخاضعين للمراقبة بارتكاب أعمال عنف خطيرة".

وقالت صوفيا ليال، الباحثة في منظمة ستيت ووتش : "إن محاولة وزارة العدل بناء نظام التنبؤ بالجرائم هذا هو أحدث مثال مرعب ومأساوي على نية الحكومة تطوير ما يسمى بأنظمة "التنبؤ" بالجرائم".

وقالت إن هذه الأداة "ستعزز وتُضخّم التمييز الهيكلي الذي يقوم عليه النظام القانوني الجنائي"، مضيفةً: "تُظهر الأبحاث مرارًا وتكرارًا أن الأنظمة الخوارزمية للتنبؤ بالجرائم معيبة بطبيعتها ، ومع ذلك، تُمضي الحكومة قُدمًا في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنّف الأشخاص كمجرمين قبل ارتكابهم أي فعل".

ودعا ليال الحكومة إلى "وقف تطوير أداة التنبؤ بالقتل هذه على الفور".

وبرز مفهوم استخدام الخوارزميات للتنبؤ بالقتلة المحتملين بشكل بارز في رواية " تقرير الأقلية" للكاتب فيليب ك. ديك عام 1956 ، والتي حُوِّلت لاحقًا إلى فيلم ناجح عام 2002 من بطولة توم كروز.

في هذا العالم الخيالي، يستخدم ما يُسمى بضباط "ما قبل الجريمة" مسوخًا نفسية ("متنبئين") لاعتقال الأفراد قبل ارتكابهم جرائم القتل، مما يُمثل استكشافًا مبكرًا لأساليب الشرطة التنبؤية، ومع ذلك، في هذه الحالة، تستخدم القصة الاستبصار بدلًا من الخوارزميات التقليدية.

وفي العالم الحقيقي، من المعروف أن عدداً من أقسام الشرطة في الولايات المتحدة تستخدم أساليب الشرطة التنبؤية ، على الرغم من أن اعتمادها يواجه تدقيقاً متزايداً وتحديات تنظيمية.