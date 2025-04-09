تكنولوجيا: ESR تكشف عن أول فارة مغناطيسية مع كابل شحن مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشتهر ESR بإنتاج إكسسوارات مغناطيسية لأجهزة iPhone والهواتف الذكية، ولكنها الآن قدمت تجربة جديدة مع ابتكار فارة فريدة من نوعها.

وأكدت الشركة أنها ستكون الأولى التي تقدم فارة مغناطيسية مزودة برصيف HaloLock، والذي يمكن تثبيته على غطاء الحاسب المحمول، مما يضمن بقاء الفارة في متناول اليد في جميع الأوقات.

تأتي Magmouse مع بطارية تدوم حتى 160 ساعة من الاستخدام عبر Bluetooth أو 2.4 جيجا هرتز Wi-Fi، ويمكن إعادة شحنها في أقل من 45 دقيقة باستخدام الكابل المدمج.

كما تدعم الفارة 6 إعدادات مختلفة لحساسية DPI، على الرغم من أن الحساسية القصوى لم تُكشف بعد. والأزرار على الفارة توفر نقرة هادئة بنسبة تصل إلى 90٪ مقارنة بالفئران التقليدية، بالإضافة إلى عجلة التمرير التي يمكن أن تميل لليمين أو اليسار، مما يتيح للمؤشر التحرك في تلك الاتجاهات.

تؤكد ESR أيضًا أن المستخدم سيستمتع بتجربة أكثر ذكاءً وسرعة مع راحة ملموسة أثناء استخدام الماوس الجديد. وعلى عكس الحالات التي تباع عبر أمازون، قررت ESR أن يكون الإطلاق الأول لـ Magmouse عبر منصة Kickstarter، مع بقاء حوالي 19 يومًا حتى تاريخ 8 أبريل 2025.

حتى ذلك الحين، تقدم الشركة فرصة “قفل 8 دولارات” على هذا الملحق المبتكر، بشرط دفع إيداع قدره دولار واحد.

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