تكنولوجيا: زيادة سعر هاتف Pixel 10 Pro XL بمقدار 100 دولار وانخفاض سعر Pixel 10 Pro Fold مقارنة بالجيل الحالي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تُطلق جوجل سلسلة Pixel 10 في أكتوبر من هذا العام، مع أربعة نماذج جديدة هي Pixel 10، Pixel 10 Pro، Pixel 10 Pro XL، وPixel 10 Pro Fold. وقد تم تداول العديد من التسريبات والشائعات حول المواصفات المحتملة لهذه الهواتف، لكن تقريرًا جديدًا يكشف تفاصيل بشأن التسعير المتوقع للنماذج القادمة.

ووفقًا للتقرير، يبدو أن Pixel 10 Pro XL سيشهد زيادة في السعر قدرها 100 دولار مقارنةً بالنموذج الحالي، مما سيزيد الفجوة بين الطرازات العادية وPro.

استنادًا إلى مصادر مطلعة، أفادت عناوين Android أن Pixel 10 Pro XL قد يكلف حوالي 1200 دولار، بزيادة 100 دولار عن Pixel 9 Pro XL الذي أُطلق بسعر 1099 دولار. ومن المثير للاهتمام أن هذه الزيادة في السعر تقتصر على طراز XL، حيث يُتوقع أن يبقى Pixel 10 غير Pro عند نفس سعر Pixel 9 البالغ 799 دولار.

في المقابل، من المتوقع أن يشهد Pixel 10 Pro Fold انخفاضًا في السعر ليُباع بحوالي 1600 دولار، مقارنةً بسعر Pixel 9 Pro Fold الذي يبلغ 1800 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يكون طراز 2026 أرخص بمقدار 1500 دولار. ومن المتوقع أن تتوسع جوجل في مجموعة هواتفها، مع إضافة نماذج Pixel A-Series لاحقًا، ويُتوقع أن تستمر هذه الاستراتيجية حتى عام 2028.

وبالنسبة لسلسلة A، يُتوقع أن يُباع Pixel 10A بنفس سعر Pixel 9A البالغ 499 دولارًا، مع الحفاظ على استراتيجية التسعير هذه حتى Pixel 12A في 2028.

حتى الآن، لم تُعلن جوجل عن أي تفاصيل رسمية بشأن هواتف Pixel القادمة، لذا يجب أخذ هذه المعلومات بحذر.

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