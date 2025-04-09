شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "قاتل المدن" يصطدم بالقمر فى هذا الموعد.. كويكب آثاره مدمرة على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون من جامعة أريزونا، أن هناك احتمالية باصطدام الكويكب 2024 YR4 " بالقمر، والتي يمكن أن ينتج عنها عواقب وخيمة على كوكب الأرض وذلك في 2032.

وذكر الباحثون أن الكويكب يقترب من الأرض مرة كل أربع سنوات، وستُقرّبه دورة عام ٢٠٣٢ من الأرض أكثر من أي وقت مضى، وفي حين أن الأرض في مأمن، يُشكّل هذا الكويكب الفضائي السريع تهديدًا جديدًا.

كما يقول الفيزيائيون إن هناك احتمالًا كبيرًا لاصطدامه بالقمر، ويعد هذا الكويكب الذى يقدر حجمه بمبنى كبير وينطلق بسرعة 17 كيلومترًا في الثانية عبر الفضاء، وبالتالي ستكون له ضربة قوية في حال اصطدامه بالقمر.

وقد شرح علماء الفلك العواقب المحتملة لذلك على الأرض، فمن جانبه صرح ديفيد رانكين، مهندس العمليات في مسح كاتالينا للسماء بجامعة أريزونا، أن اصطدام القمر قد "يقذف بعض المواد إلى الخارج، مما قد يصطدم بالأرض"

لماذا اختفى التهديد الموجه للأرض؟

لأسابيع قليلة، راقب العالم تزايد احتمال اصطدام كويكب "قاتل المدن" ويُدعى YR4 بالأرض، وفي ذروة القلق، أفادت التقارير أن ناسا خشيت أن تتجاوز احتمالات الاصطدام 20%، قبل أن تهبط إلى ما يقارب الصفر.

شرح لوكا كونفيرسي، عالم في وكالة الفضاء الأوروبية، سبب التغير الكبير في احتمالية اصطدام YR4 بالأرض.

وأووضح لوكا أنه في البداية، حسب الفيزيائيون فإن هناك مساحةً تُقدر بحوالي مليون كيلومتر يمكن أن يقطعها YR4 مما يقصل التهديدات على الأرض.