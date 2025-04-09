تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق ساعة Redmi Watch Move AMOLED الذكية قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت شاومي اهتمام المستخدمين مؤخرًا بالإعلان عن ساعتها الذكية الجديدة Redmi Watch Move AMOLED، والتي تستعد لإطلاقها رسميًا في الهند قريبًا. وقد تم تأكيد الخبر عبر حسابات شاومي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تسريبات إضافية ظهرت على منصة X.

تشير صفحة الحدث على موقع Xiaomi India إلى أن الساعة الذكية ستأتي بشاشة مربعة من نوع AMOLED، في حين كشف المسرّب المعروف Mukul Sharma أن شاومي تصف هذه الشاشة بأنها “الألمع والأكثر سلاسة” في فئتها.

وتُظهر الصور الترويجية تصميمًا أنيقًا بحواف نحيفة، مع وجود تاج رقمي على الجانب الأيمن. وتشير الصور أيضًا إلى وجود إصدارين مختلفين من الساعة: أحدهما بعلبة سوداء وحزام سيليكون، والآخر بلون ذهبي مع سوار أبيض.

من بين المواصفات اللافتة، تدّعي شاومي أن الساعة توفر دقة تتبع للياقة البدنية تصل إلى 98.5%، رغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هذه الميزة حتى الآن. كذلك، تشير الصور المسرّبة إلى أن الساعة ستعمل بواجهة HyperOS من شاومي، ومن المتوقع أن تقدم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا.

ومن المنتظر أن تُكشف المواصفات الكاملة للساعة خلال فعالية الإطلاق المقرر عقدها في 21 أبريل 2025 في الهند. وحتى اللحظة، لم تعلن الشركة عن السعر الرسمي للساعة، إلا أن مقارنة مبدئية مع ساعة Redmi Watch 5 Active قد تُعطي فكرة تقريبية عن فئة السعر المتوقعة. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل التوفر العالمي للجهاز غير واضحة حتى الآن.

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