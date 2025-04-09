شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يؤيد استخدام الفحم لتوليد الطاقة برغم تراجع حصته لنحو 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يوقع الرئيس دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تعزيز قطاع الفحم المتراجع، وفقًا لبلومبرج.

سيُوجِّه هذا الأمر الحكومة الفيدرالية إلى إدراج الفحم كمعدن أساسي، وإجبار بعض محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والتي واجهت الإغلاق، على مواصلة توليد الكهرباء.



ومن المتوقع أن تُصوغ إدارة ترامب هذا التوجيه كجزء من جهودها لزيادة إنتاج الكهرباء مع تزايد الطلب من مراكز البيانات.

في حين أن الأمر التنفيذي قد يُجنِّب بعض عمليات الإغلاق، إلا أنه من غير المرجح أن يُعكِس التراجع المُستمر للفحم في قطاع الطاقة.

فقد انخفضت حصة الفحم بشكل مُطرد منذ عام 2001، عندما كان يُولِّد 51% من كهرباء البلاد، وبلغ الاستهلاك الإجمالي ذروته في عام 2007.

واليوم، تبلغ حصة الفحم في توليد الكهرباء حوالي 15%.

تسببت لوائح الهواء النظيف في إغلاق بعض محطات الطاقة، لكن العامل الرئيسي كان الغاز الطبيعي منخفض التكلفة.

كما لعبت مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، دورًا في ذلك.

يُعَدُّ الفحم أكثر الطرق تلويثًا لتوليد الكهرباء، حيث يُطلق الفحم ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات/ساعة أكثر من أي وقود أحفوري آخر، كما أن دخانه مُحمّل بثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة.

تُسبب هذه العوامل مجتمعةً مجموعةً من المشاكل البيئية والصحية، بدءًا من الأمطار الحمضية والأوزون وصولًا إلى أمراض القلب، وربما مرض باركنسون.



كما يُطلق حرق الفحم الزئبق في البيئة، حيث يتراكم في الأسماك والحيوانات الأخرى، وينتهي به المطاف في البشر الذين يتناولونها.



يُخفض التسمم بالزئبق معدل الذكاء ويُسبب تشوهات خلقية.

قد تكون إدارة ترامب أكثر حظًا في تصنيف الفحم المعدني كمعدن أساسي، و غالبًا ما تستخدم صناعة الصلب، وإن لم يكن دائمًا، الكربون من الفحم لتحويل خام الحديد إلى حديد خام، وهو مادة وسيطة، في حين أن تقنيات الصلب الأخضر قد أحرزت تقدمًا مُقارنةً بالتقنيات القائمة على الفحم، إلا أنها لا تزال عادةً أكثر تكلفة.

لكن في قطاع الطاقة، يواجه الفحم تحديات كبيرة. قد تحصل محطات الطاقة الحالية على فترة راحة قصيرة، لكنها ستُنافس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهما رخيصتان اليوم وتزدادان انخفاضًا.



وجميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة، باستثناء واحدة، أقل تكلفةً في التشغيل من بناء مصادر طاقة متجددة جديدة.