شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يطلق ميزة حسابات المراهقين لحمايتهم من مخاطر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقدّم ميتا ميزة "حسابات المراهقين" على فيسبوك وماسنجر، وستتوفر هذه الميزة، التى تُسجّل المستخدمين الشباب تلقائيًا فى تجربة تطبيقية مُدمجة مع حماية مُدمجة على هذه المنصات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

وقد أُطلقت ميزة "حسابات المراهقين" لأول مرة على إنستجرام في سبتمبر الماضي بعد أن تعرّض إنستجرام وشبكات تواصل اجتماعي شهيرة أخرى لانتقادات شديدة من قِبل المُشرّعين الأمريكيين لعدم بذلها جهودًا كافية لحماية المراهقين.



ومع توسيع نطاق الميزة ليشمل فيسبوك وماسنجر، سيتم وضع المراهقين تلقائيًا في تجربة مُصممة للحد من المحتوى غير اللائق والتواصل غير المرغوب فيه.



يحتاج المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى إذن والديهم لتغيير أي من الإعدادات.

في حين أن منشور مدونة Meta حول الإطلاق لا يكشف عن القيود الدقيقة التي سيخضع لها المراهقون، فقد أبلغت الشركة أن المراهقين سيتلقون رسائل فقط من الأشخاص الذين يتابعونهم أو راسلوهم سابقًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن أصدقاء المراهقين فقط من رؤية قصصهم والرد عليها.،كما ستقتصر الوسوم والإشارات والتعليقات على الأشخاص الذين يتابعونهم أو أصدقائهم.

سيتلقى المراهقون أيضًا تذكيرات بمغادرة منصات التواصل الاجتماعي بعد استخدامها لمدة ساعة يوميًا، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسجيلهم في "الوضع الهادئ" طوال الليل.