شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف مشاركة الكاميرا والشاشة لمساعد Gemini Live الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن تحديث كبير لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini Live، حيث أضافت ميزتين جديدتين هما دعم مشاركة الكاميرا والشاشة في الوقت الفعلي. هذه الميزات متوفرة حاليًا لمستخدمي تطبيق Gemini على هواتف Pixel 9 ، مع خطط لتوسيع الدعم إلى مزيد من أجهزة أندرويد قريبًا.

Gemini Live، الذي انطلق سابقًا كأداة تفاعلية تعتمد على الصوت فقط، أصبح الآن أكثر ذكاءً ومرونة، حيث يمكنه الآن رؤية ما تراه أو عرض ما تفعله على هاتفك، لتقديم مساعدة فورية تتجاوز النص أو الصوت.

كيف تستخدم الميزات الجديدة في Gemini Live؟

كل ما عليك فعله هو تحديث تطبيق Gemini، والاشتراك في خطة Gemini Advanced ضمن باقة Google One AI Premium (بتكلفة 20 دولارًا شهريًا).

بمجرد التحديث، سيظهر للمستخدمين أيقونتان جديدتان داخل واجهة Gemini Live:

• أيقونة الكاميرا: لتفعيل بث مباشر من الكاميرا الأمامية أو الخلفية.

• زر مشاركة الشاشة: لعرض شاشة الهاتف بالكامل في الوقت الحقيقي أمام Gemini.

تقول جوجل إن هذه الميزة تتيح للمستخدمين عرض المشكلة مباشرةً بدلاً من وصفها، والحصول على دعم فوري وسياقي أفضل.

ما الذي يمكنك فعله باستخدام Gemini Live؟ جوجل استعرضت عدة سيناريوهات عملية للميزات الجديدة، ومنها:

• تنظيم المساحات: استخدم الكاميرا لعرض مكان غير مرتب (مثل مكتب أو درج)، وسيقدم Gemini نصائح فورية للتنظيم.

• العصف الذهني الإبداعي: شارك شاشتك أثناء التسوق، أو العمل على مستندات أو تصاميم، للحصول على اقتراحات ذكية وتحسينات فورية.

• حل المشكلات التقنية: صوّر جهازًا مكسورًا أو قطعة أثاث معطوبة (مثل كرسي يصدر صوتًا) للحصول على توجيهات فورية.

• مساعد تسوق شخصي: أثناء تصفح مواقع التسوق، يمكنك مشاركة شاشتك ليقترح Gemini أفضل الخيارات، أو مساعدتك في تنسيق الملابس.

• تطوير المهارات والحصول على ملاحظات: شارك شاشة مدونتك، صورك، أو مشاريعك لتلقي ملاحظات مباشرة من الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العمل.

اللغات والدعم المستقبلي:

Gemini Live يدعم حاليًا أكثر من 45 لغة، وتخطط جوجل لتوسيع نطاق الدعم إلى جميع أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام Android 10 أو أعلى، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطى.

هذه الخطوة تؤكد توجه جوجل نحو تحويل مساعد الذكاء الاصطناعي من أداة تقليدية إلى شريك تفاعلي مرئي يساعد المستخدمين في المهام اليومية بطريقة أكثر واقعية.