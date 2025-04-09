شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطة آبل لإنقاذ نفسها من رسوم ترامب.. تدرس استيراد أجهزة آيفون من الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس آبل خطة لإنقاذها من الخسائر التي تلاحقها جراء التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها ترامب، ومن بين هذه الحيل لمواجهة هذه الازمة، هي اتجاه آبل لاستيراد أجهزة آيفون من الهند لتجنب الرسوم الجمركية على الصين.



وقد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن آبل تدرس ذلك لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 54% على السلع المستوردة من الصين.

وتعتبر الشركة هذا الإجراء قصير الأجل، في حين تسعى للتفاوض مع إدارة ترامب للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية، إذ لا ترغب حتى الآن في تجديد سلسلة التوريد الخاصة بها والمبنية حول الصين، وفقاً للتقرير.

ومقارنةً بالرسوم الجمركية الجديدة البالغة 54% على السلع الصينية الصنع، اقترحت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 26% على السلع المستوردة من الهند.

و إذا لم تُخفّض الرسوم الجمركية واستمرت آبل في استيراد أجهزة آيفون من الصين، فقد يكلف جهاز آيفون 16 برو، الذي كان سعر استيراده 550 دولارًا قبل الرسوم الجمركية، 300 دولار إضافية الآن.

وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المحلل في بنك أوف أمريكا، وامسي موهان، قوله إن شركة آبل في طريقها لإنتاج 25 مليون هاتف آيفون في الهند هذا العام، منها 10 ملايين وحدة مخصصة للسوق المحلية.



وأضاف أنه إذا قررت آبل استيراد جميع هواتف آيفون البالغ عددها 25 مليونًا إلى الولايات المتحدة، فستلبي بذلك حوالي 50% من الطلب في السوق الأمريكية.