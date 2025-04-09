شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغييرات كبيرة فى تصميم iOS 19 تشمل أيقونات جديدة وشريط عائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Apple لإحداث تغييرات كبيرة في أجهزتها وبرمجياتها، حيث تشير أحدث التسريبات إلى أن نظام iOS 19 سيحصل على تحديثات جمالية وتصميمية واسعة.

وبينما يترقب الجميع سلسلة iPhone 17 القادمة، خاصة إصدار iPhone 17 Air، يبدو أن الأنظار بدأت تتجه أيضاً نحو ما سيقدمه iOS 19 من مميزات بصرية وتفاعلية جديدة.

تصميم أكثر أناقة مستوحى من visionOS



بحسب فيديو جديد نشرته قناة Front Page Tech على يوتيوب، فإن iOS 19 سيعتمد على تصميم مستوحى بشكل كبير من نظام visionOS، مع التركيز على الشفافية والطابع الزجاجي في واجهات الاستخدام. الأزرار، القوائم، والإشعارات ستظهر بمظهر أكثر سلاسة وانسيابية، مما يمنح النظام طابعًا مستقبليًا.

أيقونات جديدة وتأثيرات ضوئية



التسريبات كشفت أيضًا عن تصميم جديد لتطبيق الكاميرا، يظهر فيه الأزرار بشكل عائم على الشاشة.

ويبدو أن Apple تختبر أيضًا تأثيرات إضاءة دقيقة على بعض مكونات الواجهة، مثل اختصارات الكاميرا والفلاش في شاشة القفل، حيث تظهر هذه العناصر بوميض خفيف عند تحريك الجهاز، ما يضيف عمقًا بصريًا للتجربة.

وفي ما يتعلق بالأيقونات، أشار المسرب إلى أن النسخة الداخلية من iOS 19 تخفي الأيقونات الدائرية الجديدة افتراضيًا، وعند الضغط المطول على الأيقونة الحالية، تتحول إلى الشكل الدائري عبر حركة انتقالية ناعمة، ما يدل على أن Apple ربما تحتفظ بهذه التغييرات للإعلان الرسمي خلال مؤتمر WWDC 2025.

شريط تنقل عائم وتفاصيل أكثر نعومة

أحد أبرز التغييرات هو إدخال شريط تنقل عائم على شكل “حبّة” (pill-shaped tab bar)، والذي سيظهر عبر العديد من التطبيقات مثل App Store، Apple Music Apple TV، الرسائل، والهاتف.

كما تم عرض شريط بحث ممتد في تبويب البحث مع زر دائري يُعيد عرض شريط التبويبات بالكامل بنقرة واحدة.

ويبدو أن Apple تعمل على تعزيز تجربة الاستخدام عبر حركات تنقل سلسة، خاصة عند الانتقال بين التبويبات، إضافة إلى زوايا أكثر نعومة في القوائم المنبثقة وشاشات الإذن بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون.

موعد الإطلاق التجريبي

من المتوقع أن تطلق Apple النسخة التجريبية الأولى للمطورين من iOS 19 مباشرة بعد الكلمة الافتتاحية لمؤتمر WWDC في 9 يونيو، على أن يتبعها الإصدار العام في سبتمبر كالمعتاد.