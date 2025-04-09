شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح نموذج Gemini 2.5 Pro للمعاينة العامة بأسعار منافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت شركة جوجل نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم Gemini 2.5 Pro للمعاينة العامة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واستوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بها، مع زيادة حدود الاستخدام مقارنة بالإصدار التجريبي السابق الذي تم إطلاقه الشهر الماضي.

أكدت الشركة في تدوينة رسمية أنها قررت توسيع نطاق الوصول إلى النموذج بسبب الإقبال المبكر من المطورين، وأوضحت أن Gemini 2.5 Pro أصبح متاحًا الآن كمُعاينة عامة من خلال واجهة API داخل Google AI Studio.

كما أعلنت عن تفاصيل التسعير الجديدة التي ستُطبق عند تجاوز حد الاستخدام الأساسي.

تفاصيل الأسعار الجديدة لنموذج Gemini 2.5 Pro

يتم تقديم النموذج في مستويين من التسعير، الأول مخصص للاستخدام العادي ضمن حد 200,000 وحدة رمزية (Tokens) أو أقل.

تشمل وحدات الإدخال النصوص، الصور، المقاطع الصوتية، والفيديوهات، بينما يتم تسعير وحدات الإخراج بناءً على مدى تعقيد عمليات المعالجة.

أما في حال تجاوز الحد الأساسي، فترتفع الأسعار إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة إدخال، و15 دولار لكل مليون وحدة إخراج.

وبالرغم من هذه الأسعار، تستمر النسخة التجريبية المحدودة من النموذج في العمل مجانًا ولكن بحدود استخدام أقل.

أوضحت جوجل أن تسعير النموذج الجديد يأتي بشكل “تنافسي”، وأشارت إلى أن الأسعار أقل بكثير من بعض النماذج المنافسة في السوق.

حتى الآن، لم يتم إطلاق النموذج على منصة Vertex AI التابعة لجوجل، لكنها أكدت أنه سيتم دمجه في المنصة قريبًا لتوسيع نطاق الاستخدام للمطورين والمؤسسات.