شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية طلب الرد من أداة الذكاء الاصطناعى Grok على تعليق بمنصة X والان مع تفاصيل الخبر

يوجد تريند على منصة X، وهو طلب الرد من الذكاء الاصطناعي Grok على شخص ما أو التعليق على شيء ما بناءً على بحث أو حقائق أو وفقًا لنبرة معينة، على سبيل المثال، "بسخرية"، حيث يقدم Grok ميزة إمكانية رد الذكاء الاصطناعي على التعليقات بطريقة حوارية واعية بالسياق، ولكن كيف يمكن الطلب منه الرد على تعليق بفعالية؟

الخطوة 1: تفعيل Grok

بينما يحدث ذلك تلقائيًا لدى البعض، يحتاج مستخدمون آخرون إلى التأكد من تفعيل الذكاء الاصطناعي على حساباتهم، حيث يمكن القيام بذلك بالانتقال إلى الإعدادات، الموجودة في أعلى يسار القائمة، والوصول إلى قسم التفضيلات.

الخطوة 2: توجيه Grok

إذا كنت تريد من Grok الرد على تعليق، فما عليك سوى كتابة أمر يشير إلى الطلب.

على سبيل المثال: "مرحبًا @Grok، هل يمكنك الرد على هذا التعليق على منشوري برد ودي؟" أو "Grok، يُرجى التفاعل مع هذا التعليق بنبرة احترافية."

الخطوة 3: تحديد الأسلوب والمحتوى

يمكنك ببساطة توجيهه للتعليق على شيء ما، ولكن إذا كنت ترغب في رد واضح ومثالي، يمكنك تحديد الأسلوب، سواءً كان رسميًا، أو فكاهيًا، أو متعاطفًا، فإن تزويد Grok بإرشادات واضحة سيضمن توافق ردك مع الصورة أو الأسلوب الذي تريده.

الخطوة 4: الردود التلقائية

عادةً ما يكون الرد في غضون ثانية أو دقيقة، حسب ما تطلب منه الرد عليه، ويمكن أيضًا ضبط Grok للرد تلقائيًا على أنواع التفاعلات الشائعة، مثل رسائل الشكر أو الاستفسارات، بناءً على تفضيلات محددة مسبقًا.

تساعد هذه الميزة المستخدمين على توفير الوقت والحفاظ على تفاعل نشط دون جهد يدوي، وباستخدام Grok، يمكن لمستخدمي X تحسين تفاعلهم مع المتابعين، وتوفير ردود أسرع مع الحفاظ على تفاعل شخصي.