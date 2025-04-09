شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس Shopify: استخدام الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يحاول كثير من قادة التكنولوجيا طمأنة العالم بأن الذكاء الاصطناعي سيعزز عمل الموظفين ولن يحل محلهم، جاءت تصريحات جديدة من رئيس شركة Shopify لتعيد إشعال الجدل من جديد.

في مذكرة داخلية مفصّلة، نشرها أيضًا على منصة X، أعلن توبياس لوتكه، الرئيس التنفيذي لشركة Shopify، أن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل أصبح أساسًا في طريقة عمل الشركة.

“قبل طلب تعيين موظف جديد أو موارد إضافية، على الفرق أن تبرهن لماذا لا يمكن إنجاز المهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي”، كتب لوتكه.

كما تساءل: “كيف سيبدو هذا القسم لو كان هناك وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون فيه بشكل مستقل؟”

تحول جذري في ثقافة العمل داخل Shopify

تأتي هذه الخطوة لتؤكد أن Shopify باتت تعتمد بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كأداة، بل كجزء أساسي من كل مهمة.

وصرّح لوتكه أن هذا النهج ينطبق على جميع العاملين، من الموظفين الجدد حتى كبار التنفيذيين.

وأضاف: “الاستخدام التلقائي للذكاء الاصطناعي أصبح توقعًا أساسيًا، وليس مجرد ميزة إضافية.”

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الذكاء الاصطناعي يغير طريقة العمل بشكل أسرع من أي تحول شهده في مسيرته.

ودعا الموظفين لاستخدامه في كل المهام، من كتابة الأكواد والأبحاث إلى الدعم الفني والنقد والمساعدة اليومية.

أداء الموظفين سيُقيَّم بناءً على استخدامهم للذكاء الاصطناعي

أشار لوتكه إلى أن تقييم الأداء والمراجعات بين الزملاء في Shopify ستتضمن مدى فاعلية استخدام الموظف للذكاء الاصطناعي. وأضاف:“استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال مهارة يجب تعلمها بالتجربة، لأنها تختلف عن كل ما اعتدنا عليه.”

وأشار إلى أن التعلم يتطلب معرفة كيفية كتابة التعليمات المناسبة للذكاء الاصطناعي وتحميل السياق الصحيح، إلى جانب تلقي الملاحظات من الزملاء.

أدوات داخلية وخارجية لدعم التحول

وفّرت الشركة بالفعل مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لموظفيها، منها منصات مثل Copilot، Claude، وCursor للمطورين، بالإضافة إلى أدوات داخلية مثل chat. shopify. io.



كما طورت Shopify مساعدًا ذكائيًا باسم Sidekick لمساعدة أصحاب المتاجر، وسلسلة من أدوات الأتمتة ضمن مشروع Shopify Magic.

هل الذكاء الاصطناعي سيقضي على وظائف المبرمجين؟

خارج Shopify، يزداد النقاش حول قدرة الذكاء الاصطناعي على استبدال المبرمجين، حيث صرّح رئيس OpenAI سام ألتمان بأن الذكاء الاصطناعي يقوم بأكثر من نصف مهام البرمجة في بعض الشركات، بينما أكدت Google أن ربع كودها يُكتب بواسطة AI.



في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لشركة Replit أمجد مسعد إن تعلم البرمجة قد لا يكون ضروريًا في المستقبل القريب.