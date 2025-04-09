شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يدافع عن توليد صور Ghibli بالذكاء الاصطناعى: أدوات ابداعية لن تلغى الفن البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الجدل حول الذكاء الاصطناعي والفن الإنساني إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أطلقت شركة OpenAI أداة توليد الصور داخل ChatGPT، فقد بدأ آلاف المستخدمين يطلبون تحويل صورهم إلى رسومات بأسلوب استوديو الأنيمي الشهير Studio Ghibli، مما أثار ردود فعل واسعة بين الفنانين الذين رأوا أن الذكاء الاصطناعي قد يُفقد الفن قيمته البشرية.

لكن الرئيس التنفيذي لـOpenAI سام ألتمان خرج مدافعًا بقوة عن هذا التوجه، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي “يُسهم في ديمقراطية الإبداع” ويعود بالنفع على المجتمع ككل، رغم الجدل.

و في بودكاست حديث مع رائد الأعمال الهندي فارون مايويا، ناقش ألتمان الجدل الأخلاقي حول محاكاة الأساليب الفنية الشهيرة، مثل أسلوب Ghibli.

وتطرق الحديث إلى المقطع الشهير للمخرج الياباني هاياو ميازاكي - أحد مؤسسي Ghibli - الذي قال قبل تسع سنوات إن الرسوم المتولدة بالذكاء الاصطناعي “إهانة للحياة نفسها”.

لكن ألتمان رد قائلاً:

“التحول التكنولوجي دائمًا ما يُقابل بالمقاومة في البداية، لكن الأدوات التي تُسهِّل على الجميع الإبداع والمشاركة هي في المجمل مكسب ضخم للمجتمع.”

الذكاء الاصطناعي والفن: تحديات وفرص

اعترف ألتمان بأن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى خسارة بعض الوظائف، لكنه شدد على أن الذكاء الاصطناعي لن يلغي الفن البشري، بل سيُعزز قدرات الفنانين ويوسع قاعدة المشاركين في الإبداع.

وأضاف:“كما تكيّف المصممون من الرسوم اليدوية إلى أدوات مثل Photoshop، سيجد الفنانون اليوم طرقًا لدمج الذكاء الاصطناعي في أعمالهم.”

وأشار إلى أن أدوات توليد الصور التي طورتها OpenAI، شهدت نموًا ضخمًا، وأن المستخدمين على وشك تجاوز مليار صورة مُولدة.

ولفت إلى أن الهند أصبحت السوق الأسرع نموًا لـOpenAI، حيث يستخدمها المبدعون والشركات في تصميم الشعارات، والنماذج ثلاثية الأبعاد، والرسومات التوضيحية.

الذكاء الاصطناعي لا يستبدل الإبداع… بل يعيد تشكيله

يرى ألتمان أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تغييرات جذرية، لكن الإنسان سيبقى في مركز العملية الإبداعية.

كما أشار إلى وظائف جديدة مثل هندسة الأوامر (Prompt Engineering)، التي لم تكن موجودة من قبل، ستزدهر في هذا العصر الجديد.

البرمجة والـIT في عصر الذكاء الاصطناعي

وفي جانب آخر من الحوار، قال ألتمان إن مساعدي البرمجة بالذكاء الاصطناعي سيجعلون المطورين أكثر إنتاجية بـ10 أضعاف خلال عامي 2025–2026.



وتوقع ظهور “وكلاء ذكيين” يمكنهم تنفيذ مهام مثل حجز سيارة أو كتابة طلبات التعديل في الكود بشكل مستقل.



وعن مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند، والذي تبلغ قيمة صادراته 250 مليار دولار، أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيغير شكل الوظائف لكنه لن يلغي الحاجة إلى البرمجة، بل سيفتح الباب لفرص جديدة بسبب تزايد الطلب العالمي على البرمجيات.