شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تحول منجم فحم مهجور إلى أرض اختبار لاستكشاف القمر والان مع تفاصيل الخبر

تُحول كوريا الجنوبية مناجم الفحم المهجورة إلى ساحات تجارب لاستكشاف القمر، حيث أفادت صحيفة "بولس" الكورية الجنوبية أن المعهد الكوري لعلوم الأرض والموارد المعدنية (KIGAM) أجرى عرضًا توضيحيًا، داخل نفق منجم هامتاي السابق في تايبيك بمقاطعة جانجوون، عن نماذج أولية لمركبات قمرية مزودة بنظام ملاحة ذاتية وتقنيات أخرى قابلة للاستخدام في التعدين الفضائي.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أظهرت المركبات قدرة على التنقل عبر التضاريس الوعرة، وجمع العينات، وقدرات الاستشعار عن بُعد.

تُسلط هذه الخطوة الضوء على الخطة، التي تُشارك فيها الحكومة ومعاهد البحث، لتحويل المنجم إلى مجمع تجريبي لتقارب موارد الفضاء، والمساعدة في تطوير تقنيات يمكنها استخراج موارد مفيدة من القمر.

وقال كيم كيونج جا، رئيس مركز استكشاف واستغلال موارد الفضاء في KIGAM: "للتنافس في سباق الموارد العالمي، يجب على كوريا تطوير تقنيات موارد الفضاء بشكل مستقل"، مضيفا "يتطلب هذا حشد القدرات الوطنية من خلال تعاون مؤسسات متعددة، إنه ليس أمرًا يمكن لباحث أو معهد واحد تحقيقه بمفرده".

كما أن تايبيك هي أعلى مدينة في كوريا الجنوبية ارتفاعًا، وبالتالي فهي رمزيًا أقرب مدينة إلى الفضاء، وقد أفسح استخدامها السابق لاستخراج الفحم لإنتاج الطاقة المجال لاختبار تقنيات قد تفتح آفاقًا جديدة لمصادر طاقة مستقبلية من خارج الأرض.