شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الحياة قد تكون مختبئة فى أظلم زوايا القمر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة، أن هناك أشكال حياة غامضة قد تختبئ في ظلال القمر المظلمة، حيث إن الميكروبات قد تعيش فى أجزاء مظلمة على سطح القمر، التى تُعرف أيضًا باسم "المناطق المظللة دائمًا" (PSRs).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقع هذه الجيوب المظللة على سطح القمر داخل فوهات ومنخفضات بالقرب من قطبي القمر، ونظرًا لمحور هذا القمر الصخري، تظل المناطق المظللة دائمًا بمنأى عن أشعة الشمس على مدار العام.

قال الباحث الرئيسى للدراسة، جون موريس، عالم الكواكب والأستاذ المشارك في جامعة يورك في المملكة المتحدة، إنه عادةً ما تُقتل الميكروبات بالحرارة والأشعة فوق البنفسجية في الفضاء، لكن نظرًا لبرودة المناطق المظللة دائمًا، فقد توفر ملاذًا آمنًا للبكتيريا.

ومن المُحتمل أن تكون الميكروبات الأرضية التي انتقلت على متن المركبات الفضائية ورواد الفضاء الذين هبطوا على القمر قد لوثت سطح القمر، وربما استقرت داخل الخلايا اللمفاوية المُحيطة بالأرض (PSRs) وظلت على قيد الحياة لعقود في حالة خمول.

وسيكون لمعرفة ما إذا كانت هذه المناطق المُظللة تستضيف بكتيريا خاملة، آثار مهمة على مهمات القمر المستقبلية، حيث يُمكن لهذه الميكروبات أن تُعبث بالبيانات المُجمعة من سطح القمر.

يأمل العلماء في أخذ عينات من الجليد من داخل الخلايا اللمفاوية المُحيطة بالأرض (PSRs) للتحقيق في مصدرها، وهذا قد يشمل دراسة الجزيئات العضوية الموجودة داخل الجليد في أماكن أخرى، مثل المذنبات.