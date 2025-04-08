شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة الذئاب الرهيبة.. رومولوس وريموس وخاليسى أول من تجوب الأرض منذ 13000 عام والان مع تفاصيل الخبر

بعد أكثر من 12,000 عام من اختفائه، عاد الذئب الرهيب ليمشى - ويعوى - من جديد، فى إنجاز مُستوحى مباشرةً من صفحات الخيال العلمى، كشفت شركة كولوسال بيوساينسز، ومقرها دالاس، عن 3 جراء مُعدّلة وراثيًا لتحمل السمات المميزة لذئب العصر الجليدى الأسطورى "إينوسيون ديروس".

وأعلنت الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي: "الصوت مُفعّل، أنتم تسمعون أول عواء لذئب رهيب منذ أكثر من 10,000 عام، تعرّفوا على رومولوس وريموس - أول حيوانين منقرضين فى العالم، وُلدا فى 1 أكتوبر 2024"، وتبع الذكرين أنثى تُدعى خاليسى، وُلدت فى يناير 2025، لكن هذا ليس مسلسلًا تلفزيونيًا، إنه ليس صراع العروش. هذا علمٌ حقيقى، وقد يُعيد صياغة نظرتنا إلى الانقراض بحد ذاته.

وبدأ باحثو كولوسال ببقايا متحجرة: سنٌّ عمره 13,000 عام وعظمة أذن داخلية عمرها 72,000 عام، وباستخدام تقنيات متقدمة، أعادوا بناء جينوم ذئب ديرى بدقة غير مسبوقة - أكثر اكتمالًا بـ 500 مرة من أى شىء سُجِّل سابقًا، ومن هناك، عدّل الفريق الحمض النووى لخلايا ذئب رمادى باستخدام تقنية كريسبر، مستهدفين 14 جينًا فى 20 موقعًا مختلفًا، واختيرت هذه الجينات لمحاكاة السمات الجسدية للذئب الرهيب، مثل بنيته العضلية، وشكل رأسه، وفرائه الشاحب.

وصرح بن لام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لشركة كولوسال، بوضوح: "أخذ فريقنا الحمض النووى من سنّ عمره 13,000 عام وجمجمة عمرها 72,000 عام، وأنجب جراء ذئب رهيب سليمة"، ولم يكن هذا استنساخًا، بل كان تعديلًا - إعادة كتابة دقيقة ومدروسة للحمض النووى للذئب الحديث باستخدام مخططات قديمة.

كما أوضحت شركة كولوسال: "أُعيد هذان الذئبان من الانقراض باستخدام تعديلات جينية مستمدة من جينوم كامل لذئب رهيب، أعاد كولوسال بناءه بدقة من حمض نووى قديم عُثر عليه فى أحافير يعود تاريخها إلى 11,500 و72,000 عام"، وعندما اكتشف العلماء أن الجين المسؤول عن الفراء الأبيض لدى ذئاب الرعب مرتبط بالصمم والعمى، اختاروا بديلًا حديثًا أكثر أمانًا، والنتيجة: حيوانات ذات فراء مشابه، ولكن دون المخاطر الصحية.

وأشاد البروفيسور لوف دالين، خبير الجينوم التطورى من جامعة ستوكهولم ومستشار شركة كولوسال، بهذا العمل مع الاعتراف بوجود منطقة رمادية: "ليس سرًا أن 99.9% من جينوم هذا الذئب رمادي. سيكون هناك جدل فى المجتمع العلمى حول عدد الجينات التى يجب تعديلها لتكوين ذئب رهيب، ولكن هذا فى الحقيقة سؤال فلسفي".

ومع ذلك، أضاف: "إنه يحمل جينات ذئب رهيب، وهذه الجينات تجعله يبدو أشبه بذئب رهيب أكثر من أى شيء رأيناه خلال الـ 13,000 عام الماضية. وهذا أمر رائع حقًا"، وتعيش الجراء الآن فى "المنطقة ألفا"، وهى محمية بيئية شديدة الحراسة تبلغ مساحتها 2,000 فدان فى موقع سرى شمال الولايات المتحدة.

إنها ليست مجرد حديقة خلفية كبيرة. يتميز الموقع بسياج بارتفاع 10 أقدام، مُصمم خصيصًا لحدائق الحيوان، وطائرات استطلاع بدون طيار، وطاقم عمل بدوام كامل، حتى أن هناك مستشفى للحيوانات فى الموقع. تُغذى الجراء على لحوم البقر والغزلان والخيول، بالإضافة إلى الطعام الجاف، وستتحول فى النهاية إلى فريسة كاملة، وتقول شركة كولوسال أن المحمية معتمدة من قبل الجمعية الأمريكية للرفق بالحيوان ومسجلة لدى وزارة الزراعة الأمريكية.

ما الهدف الحقيقى من إعادة الأنواع المنقرضة؟

لا تتوقف شركة كولوسال عند ذئاب الكارثة، فمنذ عام 2021، جمعت الشركة أكثر من 435 مليون دولار بهدف إحياء أنواع أخرى منقرضة، بما فى ذلك الماموث الصوفى، والدودو، والنمر التسمانى، كما أنتجت الشركة مجموعات من الذئاب الحمراء المستنسخة، وهى أكثر أنواع الكلاب المهددة بالانقراض فى أمريكا الشمالية، باستخدام تقنيات مُحسّنة من خلال مشروع الذئاب الكارثة، ويهدف المشروع، كما يقولون، إلى استخدام هذه "الحزمة التكنولوجية الشاملة لمكافحة الانقراض" لدعم جهود الحفاظ على البيئة والعلوم.

ويصفها لام بأنها حقبة جديدة: "قيل ذات مرة: 'أى تقنية متقدمة بما فيه الكفاية لا يمكن تمييزها عن السحر، واليوم، يكشف فريقنا عن بعض السحر الذى يعملون عليه وتأثيره الأوسع على الحفاظ على البيئة"، لكن بعض الخبراء يحثون على توخى الحذر، وصرّح فينسنت لينش، عالم الأحياء بجامعة بافالو، لوكالة أسوشيتد برس: "كل ما يُمكن فعله الآن هو جعل شيء ما يبدو ظاهريًا مشابهًا لشيء آخر - وليس إحياء الأنواع المنقرضة بالكامل".

وأشار كريستوفر بريستون، أستاذ الفلسفة البيئية بجامعة مونتانا، إلى أنه "من الصعب تخيّل إطلاق ذئاب رهيبة لتتولى دورًا بيئيًا. لذا، أعتقد أنه من المهم التساؤل عن الدور الذى ستلعبه هذه الحيوانات الجديدة"، ومع ذلك، أشاد باهتمام كولوسال بـرعاية الحيوان: "اتخذت شركة كولوسال احتياطات مدروسة لفحص أى عواقب جينية غير مقصودة لتعديلاتها الجينية، مستبعدةً التعديلات الخطرة المعروفة بارتباطها بنتائج سيئة".

الأسطورة تلتقى بالكوميكوفى هذه الأثناء، لا يكتفى الجمهور، أثار ظهور الجراء موجة من الميمات ورسوم المعجبين وردود فعل المشاهير، وشارك إيلون ماسك صورًا معدلة للأشبال على العرش الحديدى، وقال مازحًا: "أرجوكم اصنعوا ماموثًا صوفيًا أليفًا مصغرًا"، وطالب آخرون بفرس نهر صغير، وصغار فرس النهر ذوات الأسنان المسيّفة، وحتى حديقة جوراسيك حقيقية، وعلى موقع X، كتب أحد المستخدمين: "نعم! ما زلت أنتظر فرس النهر الصغير أيضًا".

حتى جورج ر. ر. مارتن، مبتكر مسلسل "صراع العروش"، علق قائلًا: "ينظر الكثيرون إلى الذئاب الرهيبة على أنها مخلوقات أسطورية لا وجود لها إلا فى عالم الخيال، لكنها فى الواقع، لها تاريخ عريق فى المساهمة فى النظام البيئى الأمريكى، أستمتع بالكتابة عن السحر، لكن بن وكولوسال خلقا السحر بإعادة هذه الوحوش المهيبة إلى عالمنا".

بداية بلا نهاية

تقول كولوسال، إن هذه مجرد البداية. وكتبوا: "نريد أن نُحدث ثورة فى التاريخ وأن نكون أول شركة تستخدم تقنية كريسبر بنجاح فى إنقاذ الأنواع المنقرضة سابقًا". "الآن، أغمضوا أعينكم واستمعوا إلى هذا العواء مرة أخرى. فكروا فيما يعنيه هذا لنا جميعًا"، إنها لحظة مشحونة بالعاطفة وعدم اليقين. صوت ضاع لآلاف السنين، يتردد صداه من جديد. ولكن سواء كان إنجازا علميًا، أو حقل ألغام أخلاقى، أو ابتكارًا تكنولوجيًا عاليًا، فإن شيئًا واحدًا مؤكدًا: الماضى لم يعد مدفونًا.