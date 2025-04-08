شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تفصل إبتهال أبو السعد بسبب موقفها الرافض لسياسة دعم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت " سي إن بي سي" أحد وسائل الإعلام الأمريكية، بأن شركة مايكروسوفت أقرت بفصل المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد، من عملها بعدما اعترضت على سياسة الشركة في دعم الكيان الصهيوني في عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وطردت "مايكروسوفت" المهندسة المغربية إبتهال أبو سعد، التي قاطعت المهندس مصطفى سليمان الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الشركة، احتجاجاً على "تورط الشركة في عقود تكنولوجية مع الجيش الإسرائيلي"، خلال احتفال مايكروسوفت بمرور 50 عاماً على تأسيسها.

وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو الذى سجل انتشارًا واسعًا وتسبب في أزمة كبرى لشركة مايكروسوفت ومدى تورطها في دعم جيش الاحتلال في تحديد المواقع الجغرافية والنطاقات التي يتم استهدافها داخل قطاع غزة عبر الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

وكشفت "سي إن بي سي"، أن أبو السعد وزميلة أخرى لها تم فصلهما من الشركة الأميركية بسبب اعتراضهما على التعاون مع إسرائيل، وفق وثائق اطلعت عليها الشبكة الإخبارية الأميركية.