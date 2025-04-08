شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خناقة مليارديرات.. تفاصيل معركة إيلون ماسك مع سام ألتمان حول OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

حددت قاضية فدرالية موعدًا لحسم النزاع القانوني بين إيلون ماسك وسام ألتمان حول إعادة هيكلة شركة OpenAI، فإن هذا القرار يهيئ لمواجهة مهمة بين المليارديرين، حيث أعلنت القاضية يفون جونزاليس روجرز في محكمة المقاطعة الأمريكية في أوكلاند، كاليفورنيا، أنها قد تعهدت بتسريع القضية بدلاً من تأجيلها حتى عام 2027.

وكانت جونزاليس روجرز قد رفضت مؤخرًا طلب ماسك لإيقاف التحول المؤقت لـ OpenAI من منظمة غير ربحية إلى كيان ربحي ذو منفعة عامة، ومع ذلك وافقت على تسريع محاكمة الدعوى الرئيسية التي قدمها ماسك في دعواه القضائية لعام 2024، والتي يزعم فيها أن خطة إعادة هيكلة OpenAI غير قانونية.

ويمكن أن يؤثر تحديد موعد المحاكمة على قرارات مجلس إدارة OpenAI بشأن استراتيجيتها للتحول إلى نموذج ربحي، قد تبدأ المحاكمة بعد أن تكمل OpenAI هذا التحول، والشركة حاليًا بصدد التفاوض مع المسؤولين في ولاية ديلاوير وكاليفورنيا حول خططها لإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى ذلك يعتمد حجم الجولة التمويلية الأخيرة للشركة جزئيًا على إتمام هذا التحول بحلول نهاية 2025.

تأسس ماسك وألتمان شركة OpenAI في 2015، ويزعم ماسك أن OpenAI قد حادت عن مهمتها الخيرية الأصلية عندما قبلت مليارات الدولارات من التمويل من شركة مايكروسوفت بدءًا من 2019، بعد عام من مغادرته مجلس الإدارة.

في 2023، أطلق ماسك شركته الناشئة في الذكاء الاصطناعي، ثم اشترى منصة التواصل الاجتماعي إكس في أواخر مارس من نفس العام، أدى هذا الاستحواذ إلى تشكيل "XAI Holdings"، التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير بلومبرج.

ورفضت OpenAI الادعاءات القانونية لماسك، مؤكدة أن دوافعه الحقيقية هي الترويج لشركته XAI من خلال هذه المعركة القضائية، كذلك طلبت الشركة من القاضية رفض دعوى ماسك باعتبارها محاولة لـ "تقويض منافس ناجح" بعد فشله في "الاستحواذ على OpenAI".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت OpenAI عن إتمامها لجولة تمويلية بقيمة 40 مليار دولار أمريكي بقيادة مجموعة سوفت بنك، وتقدر قيمة الشركة الآن بـ 300 مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من ضعف تقييمها السابق الذي كان 157 مليار دولار أمريكي من جولات التمويل التي تمت في أكتوبر الماضي.