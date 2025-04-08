تكنولوجيا:  ASUS تكشف عن الإصدار المميز من سلسلة Zenbook في معرض “تصميم يمكنك الشعور به”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ASUS اليوم عن إطلاق عالمي لإصدار خاص من سلسلة Zenbook المميزة ضمن فعاليات معرض “تصميم يمكنك الشعور به” بمدينة ميلانو. يتميز هذا الإصدار المميز من جهاز Zenbook الشهير بأربع لمسات نهائية فريدة تحوله إلى لوحة فنية تعكس سحر الطبيعة الخلابة. وفي الوقت نفسه، يعزز هذا الإصدار إرث سلسلة Zenbook في الجمع بين الأداء المذهل والتصميم العملي الأنيق.

سلسلة الإصدار المميز: لمسات نهائية مستوحاة من الطبيعة الخلابة

في هذه السلسلة الاستثنائية، يتحول كل جهاز Zenbook إلى لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة وعناصرها الساحرة المتنوعة. ومع تقنية ASUS Ceraluminum™‎ المبتكرة — وهي مادة تجمع بين قوة الألومنيوم ومتانة السيراميك — يتم تصنيع كل لمسة نهائية من هذا الإصدار الخاص عبر عملية مستدامة وفريدة:

غيلدينغادالير، آيسلندا – أسود بركاني (أوبسيديان بلاك): لمسة نهائية مستوحاة من طبيعة آيسلندا البركانية لتقدم مزيجًا متناغمًا من الملمس المطفي واللامع. وبفضل تقنية التلبيد بالليزر الدقيق، تتم محاكاة تدفق الحمم البركانية المتصلبة، لتجسد القوة الهائلة والهدوء المتوازن للمناظر الطبيعية التي نحتتها النيران.

لمسة نهائية مستوحاة من طبيعة آيسلندا البركانية لتقدم مزيجًا متناغمًا من الملمس المطفي واللامع. وبفضل تقنية التلبيد بالليزر الدقيق، تتم محاكاة تدفق الحمم البركانية المتصلبة، لتجسد القوة الهائلة والهدوء المتوازن للمناظر الطبيعية التي نحتتها النيران. باموكالي، تركيا – أبيض ناصع بنقش متدرج (باموكالي وايت): لمسة نهائية مستوحاة من سحر الشلالات المتدفقة والمياه الغنية بالمعادن في تركيا، تتميز ببريق ذهبي مزدوج. ومع دقة القطع الماسي بتقنية CNC المتطورة، يتم صقل كل انحناءة ولمسة لامعة بدقة عالية، لتعكس التفاعل بين الماء المتدفق والصخر الصلب.

لمسة نهائية مستوحاة من سحر الشلالات المتدفقة والمياه الغنية بالمعادن في تركيا، تتميز ببريق ذهبي مزدوج. ومع دقة القطع الماسي بتقنية CNC المتطورة، يتم صقل كل انحناءة ولمسة لامعة بدقة عالية، لتعكس التفاعل بين الماء المتدفق والصخر الصلب. وادي رم، الأردن – بني دافئ مع لمسة ترابية (تيرا موكا): لمسة نهائية مستوحاة من جمال صخور الحجر الرملي القوية وكثبان الرمال، يتميز هذا الإصدار بنقش متداخل على شكل وردة، تم ابتكاره خصيصًا باستخدام تقنية السيراميك الفريدة من ASUS. يعكس الملمس الفريد التوازن الطبيعي بين الطبيعة العفوية والهندسة المعاصرة الدقيقة.

لمسة نهائية مستوحاة من جمال صخور الحجر الرملي القوية وكثبان الرمال، يتميز هذا الإصدار بنقش متداخل على شكل وردة، تم ابتكاره خصيصًا باستخدام تقنية السيراميك الفريدة من ASUS. يعكس الملمس الفريد التوازن الطبيعي بين الطبيعة العفوية والهندسة المعاصرة الدقيقة. جزيرة فادهو، جزر المالديف – أزرق لامع: لمسة نهائية من الإضاءة الليلية الساحرة لشواطئ المحيط المتلألئة بالكائنات الحية الدقيقة، مع تقنية الأكسدة المحفزة بالليزر لتوفر تناغمًا مثاليًا بين الضوء والملمس. أما بريقه الطبيعي السلس؛ فيعكس سحر الأمواج المتلألئة تحت ضوء النجوم.

كل جهاز من الإصدار المميز ليس مجرد تغيير في اللون، بل هو دليل قاطع على التزام ASUS بالاستدامة والتصميم الإبداعي؛ فلكل منها نقش فريد يعكس جمال الطبيعة الاستثنائي. بدءًا من أجهزة اللابتوب ووصولًا إلى الحافظات والتعبئة، تم تصميم كل مكون مع أخذ الاعتبارات البيئية في الاعتبار. تجسد الحافظة الواقية، المصنعة بمعرفة Kvadrat Febrik من قماش تنجيد محبوك بنمط Arda، هذه الفلسفة من خلال استلهامها من الأشكال والنقوش المعقدة في عالم الطبيعة. يتم تصنيع نمط Arda بشكل أساسي من الصوف وباستخدام تقنية مبتكرة تقلل بشكل كبير من استهلاك المياه، مما يعكس التزامًا بتقليل تأثيره على البيئات الطبيعية التي تستوحى منها. كل تصميم نهائي هو تذكير بالتزام ASUS– ليس فقط بالتصميم، بل بفلسفة أعمق – لابتكار أدوات تبقى راسخة وثابتة كالمناظر الطبيعية التي تستلهم منها.

سيُعلن عن موعد إطلاق الإصدار المميز من ASUS Zenbook Ceraluminum™ في وقت لاحق.

Ceraluminum™‎: تصميم مستوحى من الطبيعة، وهندسة تخدم مستقبلًا مستدامًا

تعتمد هذه الإصدارات المميزة على تقنية ASUS Ceraluminum الحائزة على براءة اختراع، وهي مادة ثورية تعيد تعريف المتانة والاستدامة. تُستخدم هذه المادة المتطورة في صناعة أجهزة اللابتوب من سلسلة Zenbook، بما في ذلك أحدث إصدار، وهو Zenbook A14. Ceraluminum: مادة مبتكرة تجمع بين خفة الألومنيوم وقوة السيراميك. تتضمن العملية تحويل الألومنيوم إلى مادة سيراميكية، مما ينتج عنه مادة أخف وزنًا وعشرة أضعاف مقاومة للكسر مقارنة بالسيراميك التقليدي. هذه العملية تؤدي إلى:

قوة تحمل لا تُضاهى: توفر اللمسة النهائية الشبيهة بالسيراميك مقاومة استثنائية للخدوش ومرونة تدوم طويلًا.

توفر اللمسة النهائية الشبيهة بالسيراميك مقاومة استثنائية للخدوش ومرونة تدوم طويلًا. لمسات جمالية فريدة: يتمتع كل جهاز بنقش مميز، يعكس التنوع الطبيعي الأصيل.

يتمتع كل جهاز بنقش مميز، يعكس التنوع الطبيعي الأصيل. تصنيع مستدام: بفضل التخلص من العمليات الكيميائية التقليدية، فإن مادة Ceraluminum قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وصديقة للبيئة.

هذا التطور النوعي لا يضفي مزيدًا من الرقي على سلسلة Zenbook فحسب، بل يعزز أيضًا التزام ASUS بالابتكار الذي يحافظ على البيئة.

جهاز Zenbook:مظهر أنيق، هندسة متطورة

صُمم Zenbook للمحترفين المعاصرين؛ يجمع هذا الجهاز بين التصميم الأنيق والأداء القوي. وبفضل مكوناته الداخلية القوية المشابهة لجهاز Zenbook S14 Copilot+ PC، فإنه يقدم مزايا ملموسة تهدف إلى تعزيز إنتاجيتك اليومية:

تصميم نحيف للغاية، أداء قوي: بفضل تصنيعه باستخدام تقنية CNC المتطورة، لا يأسر هيكله فائق الرقة الأنظار بجماله فحسب، بل يوفر أيضًا سهولة حمل لا مثيل لها. ويضمن نظام التبريد المبتكر بغرفة التبخير أداءً فائقًا حتى في أصعب الظروف.

بفضل تصنيعه باستخدام تقنية CNC المتطورة، لا يأسر هيكله فائق الرقة الأنظار بجماله فحسب، بل يوفر أيضًا سهولة حمل لا مثيل لها. ويضمن نظام التبريد المبتكر بغرفة التبخير أداءً فائقًا حتى في أصعب الظروف. تجربة مستخدم سلسة، تركز على احتياجات المستخدمين: يأتي مع مفتاح Windows Copilot مخصص ولوحة لمس عريضة بنسبة أبعاد 16:10 تدعم الإيماءات الذكية، مما يتيح التفاعل بسهولة مع Zenbook وإنجاز المهام المتعددة بسلاسة. ومع شاشة ASUS Lumina OLED مذهلة بدقة 3K ومعدل تحديث 120 هرتز؛ يمكنك الاستمتاع بصور نابضة بالحياة، أما نظام الصوت المعتمد من Harman Kardon؛ فيوفر صوتًا سينمائيًا يأخذك إلى عالم آخر.

يأتي مع مفتاح Windows Copilot مخصص ولوحة لمس عريضة بنسبة أبعاد 16:10 تدعم الإيماءات الذكية، مما يتيح التفاعل بسهولة مع Zenbook وإنجاز المهام المتعددة بسلاسة. ومع شاشة ASUS Lumina OLED مذهلة بدقة 3K ومعدل تحديث 120 هرتز؛ يمكنك الاستمتاع بصور نابضة بالحياة، أما نظام الصوت المعتمد من Harman Kardon؛ فيوفر صوتًا سينمائيًا يأخذك إلى عالم آخر. أحدث المعالجات: يأتي Zenbook مزودًا بأحدث إصدارات المعالج Intel® Core™ Ultra المدعوم بالذكاء الاصطناعي (السلسلة 2) وبطاقة رسومات Intel Arc™‎، بالإضافة إلى ذاكرة بسرعة تصل إلى 32 جيجابايت ومحرك أقراص PCIe® 4.0 SSD بسعة 1 تيرابايت، مما يضمن أداءً سريعًا بالإضافة إلى تنفيذ المهام المتعددة بسلاسة وكفاءة عالية — كل ذلك في بيئة تشغيل هادئة وباردة للغاية.

مع هذا الجهاز، لن تقتصر مهمتك على إنجاز أعمالك بكفاءة، بل ستستمتع بأداء فائق وممتع في كل لحظة، وبتجربة يومية أكثر ثراءً وإمتاعًا.

نظرة مفصلة على التصميم والابتكار

يستقبل معرض “تصميم يمكنك الشعور به” في ميلانو الزائرين في رحلة غامرة حيث تتلاقى الابتكارات التكنولوجية والتصنيع المتقن وسحر الطبيعة الخلاب. وبالإضافة إلى الأنشطة التفاعلية التي يقدمها Studio INI، سيستمتع الحضور بتجربة الجمال الملموس لمادة Ceraluminum والتصميم الأنيق للإصدار المميز من سلسلة Zenbook. هذا المعرض الهام يؤكد على التزام ASUS بإنتاج منتجات جذابة وأداء ذي كفاءة منقطعة النظير، وحرصها على وضع معايير جديدة للابتكار المستدام.

لمزيد من المعلومات حول معرض “تصميم يمكنك الشعور به” خلال أسبوع ميلانو للتصميم 2025، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://asus.click/mdw25_pr

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