تكنولوجيا: موتورولا تعلن عن إصدار جديد من سلسلة Edge 60 بقلم ذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت موتورولا بالفعل هاتف Edge 60 Fusion، ويبدو أن الإعلان عن Edge 60 العادي أصبح وشيكًا، خاصة مع كثرة التسريبات التي لا تتوقف. لكن المفاجأة الحقيقية اليوم جاءت عبر شائعات جديدة تدّعي أن السلسلة ستتوسع لتضم عضوًا غير متوقع: Motorola Edge 60 Stylus.

بحسب هذه المعلومات، تخطط موتورولا للكشف عن هاتف جديد ضمن فئة الهواتف الذكية الرائدة ذات التصميم الكلاسيكي، وهذه المرة سيكون مزودًا بقلم ذكي مدمج. من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة P-OLED مقاس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ما يمنحه تجربة عرض سلسة وحديثة.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 من كوالكوم، إلى جانب 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. ومن المثير للاهتمام أنه سيعمل بنظام Android 15 مباشرة من وقت الإطلاق.

فيما يخص الكاميرات، سيحمل الجهاز كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ترافقها عدسة ثانوية بدقة 13 ميجابكسل، يُرجح أن تكون بزاوية واسعة. أما الكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة 32 ميجابكسل، ما يعد بجودة صور عالية لمحبي السيلفي.

أما من ناحية البطارية، فسيحتوي Edge 60 Stylus على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة 68 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط. من المنتظر أن يتم إطلاق الهاتف رسميًا في الهند بتاريخ 17 أبريل.

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