شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 استخدامات مميزة لميزة "جيميني لايف" مع الكاميرا ومشاركة الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل ميزة "جيميني لايف" لمستخدمي أندرويد، لتمنحهم تجربة جديدة من التفاعل مع الذكاء الاصطناعي عبر الكاميرا ومشاركة الشاشة، حيث يمكنهم التحدث مباشرة مع "جيميني" حول أي شيء يرونه أمامهم، وتتيح الخدمة، المتوفرة لمشتركي "جيميني المتقدم" على أجهزة أندرويد، ولمستخدمي تطبيق "جيميني" على هواتف "بيكسل 9" إجراء محادثات طبيعية تدعم أكثر من 45 لغة من بينها العربية، ما يفتح الباب أمام استخدامات عملية ومبتكرة في الحياة اليومية.

تنظيم المساحات الشخصية

إذا كنت تعاني من الفوضى في المنزل، يمكنك توجيه الكاميرا إلى درج مزدحم أو رف ممتلئ، وطلب المساعدة من "جيميني" للحصول على نصائح فورية حول التصنيف، والاستفادة المثلى من المساحة، وتحديد ما يمكن الاستغناء عنه.

تطوير الأفكار الإبداعية



شارك صورًا أو لقطات تلهمك مع "جيميني" عبر مشاركة الشاشة، واطلب اقتراحات لأفكار تصميم أو كتابة إبداعية أو مشاريع يدوية. الميزة تساعد على إطلاق العنان للإبداع من خلال التفاعل مع ما تراه فعليًا.

حل المشكلات التقنية أو المنزلية

سواء كان لديك كرسي مكسور أو جهاز إلكتروني لا يعمل بشكل صحيح، يمكنك عرض المشكلة مباشرة على "جيميني" عبر الكاميرا والحصول على حلول وخطوات إصلاح في الوقت الفعلي.

التسوق الذكي ومتابعة الموضة

أثناء تصفح مواقع التسوق، يمكنك مشاركة الشاشة مع "جيميني" ليقدم لك مقارنات بين المنتجات، أو ترشيحات للقطع العصرية، ليكون بمثابة مساعد تسوق شخصي.

تطوير المهارات وتلقي الملاحظات

شارك أعمالك مع "جيميني" مثل منشورات المدونات أو حملات التواصل الاجتماعي، واحصل على تعليقات واقتراحات لتحسين التصميم والمحتوى، بما يعزز من تأثيرك الرقمي وجودة ما تقدمه.

توفر هذه الميزة الجديدة تجربة استخدام أكثر تفاعلًا وواقعية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة اليومية.