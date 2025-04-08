شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 18.5 التجريبي يصل لمستخدمي آيفون.. تحسينات في الأداء والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة آبل في طرح النسخة التجريبية من تحديث iOS 18.5 لمستخدمي هواتف آيفون، وذلك قبل أسابيع قليلة من موعد إطلاق النسخة النهائية، والتي من المتوقع أن تكون متاحة خلال أوائل شهر مايو المقبل، ويعد هذا التحديث بمثابة المحطة الأخيرة في سلسلة تحديثات iOS 18، قبل أن تتحول أنظار الشركة إلى نظام التشغيل الجديد iOS 19، الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2025 المقرر عقده في يونيو القادم.

يركز التحديث الجديد بشكل رئيسي على تحسين أداء النظام وزيادة الاستقرار، إلى جانب معالجة بعض المشكلات التقنية التي ظهرت مع النسخ السابقة، مثل أعطال في بعض التطبيقات، واستهلاك غير طبيعي للطاقة، وأداء غير متوازن في عدد من المهام اليومية.

وتحرص آبل من خلال هذا الإصدار على توفير تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين، خصوصًا مع اقتراب موعد الإعلان عن الجيل الجديد من النظام، ما يعكس التزامها بتحسين الموثوقية قبل الانتقال إلى مزايا أكبر وأشمل.

ورغم أن iOS 18.5 لا يتضمن تغييرات جذرية أو مزايا لافتة على صعيد الذكاء الاصطناعي، إلا أن التحديث يقدم بعض التحسينات الطفيفة التي تمس تجربة الاستخدام، من بين هذه التحسينات، إضافة خيار جديد في إعدادات تطبيق البريد الإلكتروني "Apple Mail" يتيح للمستخدمين إخفاء صور الملفات الشخصية لجهات الاتصال، لمن يفضلون واجهة أكثر بساطة وتنظيمًا أثناء تصفح الرسائل.

كذلك تم تعديل تصميم قسم AppleCare والضمان داخل إعدادات الجهاز، ليظهر الآن بمظهر أكثر ترتيبًا وبشريط علوي واضح يسهل التنقل والوصول إلى معلومات الدعم.

وتوضح ملاحظات التحديث التجريبي أن الشركة تُمهّد الطريق لمجموعة من التغييرات الكبرى التي ستُطرح مع iOS 19، حيث تشير التوقعات إلى أن آبل تجهّز لإدخال مزايا متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني من العام.

ومن المرجح أن تركز تلك المزايا على تحسين التفاعل بين المستخدم والنظام، إلى جانب دمج أدوات ذكية جديدة في التطبيقات الأساسية للنظام، وهو ما قد يشكل نقطة تحول في طريقة استخدام آيفون خلال السنوات المقبلة.

بشكل عام، يمثل تحديث iOS 18.5 خطوة مهمة لضمان استقرار النظام قبل الانتقال إلى الجيل الجديد من iOS، ويعكس حرص آبل على صقل التجربة الحالية وإعداد الأرضية التقنية لتقديم شيء مختلف وجديد في مؤتمر المطورين هذا العام.