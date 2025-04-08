شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر من روابط واتساب المزيفة واحمِ هاتفك بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد تطبيقات المراسلة مثل واتساب تزايدًا في الرسائل التي تحتوي على روابط احتيالية تهدف لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات.

ويعتمد القراصنة على إرسال روابط تبدو طبيعية لكنها تؤدي إلى تحميل برمجيات خبيثة أو توجيه المستخدم إلى صفحات مزيفة تطلب بيانات حساسة مثل كلمات السر أو معلومات الحسابات البنكية.

تبدأ هذه الهجمات برسالة تحتوي على رابط مغري أو مفاجئ، وغالبًا ما يكون مرسلًا من جهة اتصال مسجلة لديك، لأن القراصنة قد يستخدمون حسابات تم اختراقها سابقًا.

ويضغط المستخدم بدافع الفضول، ومن هنا يبدأ الخطر، فغن بعض الروابط تؤدي إلى تحميل برامج تجسس دون علم المستخدم، بينما تُستخدم أخرى للحصول على الأذونات اللازمة للوصول إلى الملفات والصور.

خطوات الحماية على هواتف Android: 1. تحديث النظام والتطبيقات باستمرار

الدخول إلى "الإعدادات" ثم "تحديث النظام"، مع التأكد من تفعيل التحديثات التلقائية.

2. إيقاف التثبيت من مصادر غير معروفة

الذهاب إلى "الإعدادات" ثم "الأمان" ثم التأكد من تعطيل خيار “مصادر غير معروفة”.

3. استخدام تطبيق حماية موثوق

يمكن تحميل تطبيقات حماية مثل Bitdefender أو Kaspersky أو Avast لفحص الهاتف وحماية البيانات.

4. تفعيل التحقق بخطوتين في واتساب

الدخول إلى واتساب ثم الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق بخطوتين وتفعيل رمز PIN.

خطوات الحماية على هواتف iPhone:

1. تحديث النظام تلقائيًا

فتح "الإعدادات" ثم "عام" ثم "تحديث البرامج" ثم تفعيل التحديثات التلقائية.

2. تفعيل حماية التصفح في Safari

من "الإعدادات" ثم Safari ثم تفعيل “التحذير من المواقع الاحتيالية”.

3. استخدام تطبيق حماية موثوق

يمكن الاعتماد على تطبيقات مثل Norton أو Lookout لحماية الهاتف من الروابط الضارة.

4. تفعيل التحقق بخطوتين في واتساب

بنفس الخطوات المذكورة لأجهزة Android.

نصائح إضافية لتجنب الوقوع في الفخ:

• لا تضغط على أي رابط يصلك من جهة غير معروفة.

• تحقق من الرابط قبل فتحه، خصوصًا إذا كان يبدو غريبًا أو يحتوي على أخطاء إملائية.

• لا تشارك أي بيانات دقيقة عبر روابط داخل واتساب أو أي تطبيق مراسلة.

• فعّل المصادقة الثنائية على التطبيقات التي تدعمها، خاصة التطبيقات البنكية والمراسلة.

• راقب أداء الهاتف، فالسخونة الزائدة أو البطء المفاجئ قد يشير إلى وجود برمجيات ضارة.