شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تخصيص شاشة قفل iPhone الخاص بك فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

لم تعد شاشة قفل آيفون مجرد مكان للاطلاع على الوقت أو إشعاراتك، بل أصبحت مساحة قابلة للتخصيص بالكامل، حيث يمكنك التعبير عن شخصيتك، وإبراز صورك المفضلة، وحتى متابعة يومك بأدوات مفيدة.

مع نظام iOS 18 ، منحت Apple المستخدمين مزيدًا من التحكم، مما يتيح لك تخصيص شاشتك الرئيسية وضبط عناصر التحكم في شاشة القفل .

سواء كنت تريد شيئًا عمليًا أو بسيطًا أو مليئًا بالصور، فسنقوم بإرشادك خلال كيفية جعل شاشة القفل الخاصة بك خاصة بك فعلا من تغيير الخطوط وإضافة الأدوات إلى التبديل بين الشاشات طوال اليوم.

كيفية إنشاء شاشة قفل مخصصة

لبدء التخصيص، ستحتاج أولاً إلى إنشاء شاشة قفل جديدة أو تعديل شاشة موجودة.

1. قم بتنشيط جهاز iPhone الخاص بك، ثم المس مع الاستمرار أي مكان على شاشة القفل حتى تشعر بطنين وترى محرر الخلفية.

2. ستظهر لك قائمة بشاشات القفل التي أنشأتها، اضغط على زر "+" (إضافة جديد) لبدء شاشة جديدة، أو مرر سريعًا إلى شاشة موجودة واضغط على "تخصيص" .

3. سيظهر معرض لخيارات ورق الحائط، اختر من بين:

الصور (اختر واحدة من مكتبتك)

4. الأشخاص (يعمل نظام التشغيل iOS على العثور على الصور الشخصية بذكاء)

5 .خلط الصور (تحديد صور متعددة قابلة للتغيير)

6. الرموز التعبيرية أو الطقس أو علم الفلك

7 . الموضوعات المقترحة مثل تدرجات الألوان أو الصور الحية بمجرد اختيار الخلفية، يمكنك الانتقال إلى الجزء الممتع: تخصيص الخطوط والألوان والأدوات والمزيد.