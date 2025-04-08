شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لتصميم فائق النحافة في iPhone 19 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أبل نحو تغيير جذري في تصميم هواتف iPhone خلال السنوات القادمة، بداية من إصدار iPhone 17 Air هذا العام بتصميمه فائق النحافة، مرورًا بإطلاق أول هاتف قابل للطي في 2026، وصولًا إلى iPhone 19 Pro الذي يتبنى لغة تصميم جديدة تعتمد على النحافة والزجاج.

تشير تقارير حديثة من بلومبرج إلى أن آبل تعمل على تطوير تصميم جديد كليًا ليتزامن مع الذكرى الـ20 لإطلاق أول آيفون ، وتشمل هذه التغييرات نموذجًا Pro فائق النحافة يدمج الزجاج بشكل أوسع في هيكل الجهاز.

ويُتوقع أن تبدأ هذه التغييرات مع iPhone 19 Pro في عام 2027، حيث تخطط الشركة لاعتماد تصميم يشبه في نحافته جهاز iPhone 17 Air الذي سيصدر هذا العام.

بحسب التسريبات، سيأتي iPhone 17 Air بسُمك يتراوح بين 5.5 mm و6.25 mm، ليكون أنحف من iPhone 6 الذي كان بسُمك 6.9 mm، مع تصميم مشابه في خفته وأناقة خطوطه لجهاز iPad Air.

ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعرًا خلفيًا واحدًا بدقة 48‑megapixel داخل شريط أفقي للكاميرا، ما قد يعني غياب ميزات مثل التكبير البصري، لكنه سيظل كافيًا للاستخدام اليومي.

يشير تقرير بلومبرج إلى أن آبل تسعى لأن يكون التصميم الفائق النحافة هو الشكل الأساسي لهواتفها في المستقبل، وأن iPhone 17 Air ليس إلا البداية.

ويُتوقع أن يأتي iPhone 19 Pro بجسم أملس يعتمد الزجاج بشكل أكبر، بما يعكس طموح آبل في إنتاج جهاز يبدو كقطعة واحدة من الزجاج.

أما من ناحية الشاشة، فالهاتف المنتظر iPhone 17 Air قد يأتي بمقاس يتراوح بين 6.6 و6.7 إنش، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في تجربة شاشة كبيرة دون التضحية بالخفة أو الراحة في الحمل.