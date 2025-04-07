شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعلن إمكانية الوصول المجاني إلى ChatGPT Plus حتى نهاية شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة OpenAI، أن خدمة ChatGPT Plus ستكون مجانية لمستخدمين محددين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تبلغ تكلفة اشتراك ChatGPT Plus من شركة الذكاء الاصطناعي عادةً 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ولكن لن يضطر المستخدمون المؤهلون إلى الدفع مقابل الوصول إلى البحث العميق ونماذج التفكير المتعددة من OpenAI والوصول المحدود إلى إنشاء فيديو Sora، يظل الوصول المجاني إلى ChatGPT Plus متاحًا للطلاب حتى شهر مايو.

في منشور على X، أعلن الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن الشركة ستقدم للطلاب في الولايات المتحدة وكندا وصولاً مجانيًا إلى ChatGPT Plus.

وهذا جزء من عرض ترويجي محدود يتيح الوصول إلى الاشتراك المدفوع مجانًا، حتى نهاية شهر مايو.

وتشترط OpenAI على المستخدمين التحقق من حالة دراستهم عبر نظام التحقق الآمن SheerID قبل المطالبة بالاشتراك المجاني في ChatGPT Plus، كما سيحصل الطلاب الذين يدفعون بالفعل مقابل الخدمة على شهرين من الوصول دون أي تكلفة إضافية.

مزايا وخصائص خطة اشتراك ChatGPT Plus

يوفر الإصدار المجاني من ChatGPT إمكانية الوصول إلى ChatGPT-4o mini، بالإضافة إلى إمكانية وصول محدودة إلى نموذجي GPT-4o وo3-mini، بينما يوفر اشتراك Plus إمكانية الوصول إلى أبحاث معمقة ونماذج استدلال متعددة، بما في ذلك o1 وo3-mini وo3-mini-high.

كما يوفر الاشتراك المدفوع إمكانية الوصول إلى معاينة بحثية لنموذج GPT-4.5 الذي تم الإعلان عنه في فبراير.

ويتيح ChatGPT Plus أيضًا للمستخدمين تحميل ملفات، وإرسال رسائل، وإنشاء صور أكثر مقارنةً بالمشتركين في النسخة المجانية.

كما يمكن للمشتركين الوصول إلى إعدادات الصوت المتقدمة مع دعم الفيديو ومشاركة الشاشة.

ويتيح OpenAI أيضًا لمشتركي ChatGPT Plus إنشاء مقاطع فيديو GPT مخصصة، ويُمكّنهم من تجربة الميزات القادمة على المنصة، كما يتيح الاشتراك في ChatGPT Plus وصولاً محدودًا إلى ميزة إنشاء مقاطع فيديو Sora، وهي ميزة غير متوفرة في النسخة المجانية.