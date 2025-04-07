شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بايت دانس تؤكد إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لحسم مصير تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة بايت دانس أنها تجري مناقشات مع الحكومة الأمريكية بشأن خططها لإبقاء تطبيق تيك توك قيد التشغيل في الولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من تمديد الرئيس دونالد ترامب للموعد النهائي للشركة الصينية لسحب استثماراتها من عمليات التطبيق في أمريكا.

وقالت الشركة إن المسائل الرئيسية لا تزال بحاجة إلى حل، وإن أي اتفاق يجب أن يحظى بالموافقة بموجب القانون الصيني. وبموجب التمديد الذي أعلنه ترامب، أمام بايت دانس 75 يومًا إضافيًا للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يبيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة إلى مشترٍ أمريكي، وتجنب الحظر الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية هذا الأسبوع.

بموجب قانون وقّعه الرئيس جو بايدن العام الماضي، كان على شركة بايت دانس التخارج من وحدة تيك توك الأمريكية بحلول 19 يناير، لكن الشركة ترددت في بيع أعمال مربحة، قُدّرت قيمتها من 20 مليار دولار (حوالي 171,658 كرور روبية) إلى 150 مليار دولار (حوالي 1287,438 كرور روبية) اعتمادًا على الشروط المقترحة والتكنولوجيا المستخدمة.

يُمثّل أمر ترامب ثاني مهلة يمنحها لكسب الوقت لإبرام صفقة للحفاظ على تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يتجاوز التمديد الأخير حدود قانون التخارج أو الحظر، الذي يسمح للرئيس بمنح "تمديد لمرة واحدة لا تزيد عن 90 يومًا".

وللمساعدة في تأمين صفقة، استعان ترامب بعدد من كبار مسؤولي الإدارة للمساعدة في فحص المشترين المحتملين، ووضع الملف في أيدي نائب الرئيس جيه دي فانس، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي مايك والتز.

استعرض ترامب ومسؤولون كبار آخرون يوم الأربعاء عرضًا من تحالف مستثمرين أمريكيين، يضم شركتي أوراكل وبلاكستون وشركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، والذي برز كمرشح رئيسي لشراء تيك توك، وفقًا لشخصين مطلعين على الاجتماع.

بموجب هذا الاتفاق المحتمل، سيمتلك مستثمرون خارجيون جدد 50% من أعمال تيك توك في الولايات المتحدة في وحدة منفصلة عن بايت دانس، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطة.

كما سيمتلك مستثمرو بايت دانس الأمريكيون الحاليون حوالي 30% من الأعمال، مما يخفض حصة بايت دانس إلى أقل بقليل من 20%، مما يسمح لها باستيفاء متطلبات الملكية لقانون الأمن الأمريكي.

يتضمن الاقتراح حصول أوراكل على حصة أقلية في عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وتقديم ضمانات أمنية لبيانات المستخدمين.

وبموجب هذه الخطة، ستبقى خوارزمية التطبيق المؤثرة في يد بايت دانس، مما يزيل عقبة محتملة أمام الحصول على موافقة الشركة والسلطات الصينية.

ويوم الجمعة الماضية ، جدد ترامب رغبته في أن تساعد الصين في التفاوض على صفقة بيع، ملمحًا مجددًا إلى إمكانية تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل موافقة بكين.