شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف زجاجي.. أبل تستعد لإطلاق تصميم جديد كليًا للأيفون بحلول2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة آبل لإعادة تصميم شاملة لهاتفها الأبرز الآيفون، وذلك تزامنًا مع الذكرى العشرين لإطلاق أول إصدار منه في عام 2007، ووفقًا لتقرير حديث من الصحفي الشهير مارك جورمان عبر وكالة بلومبرج، فإن عام 2027 سيشهد ظهور أول آيفون قابل للطي من إنتاج آبل، بالإضافة إلى إصدار جديد من سلسلة iPhone 19 Pro بتصميم يعتمد بشكل أكبر على الزجاج.

يرجّح أن يشمل التصميم الجديد استخدام الزجاج بشكل موسّع في هيكل الهاتف، وهو ما قد يؤدي إلى شكل جديد كليًا للهاتف.

وتعود فكرة الآيفون الزجاجي إلى عام 2017 حينما طرح جوني آيف، رئيس التصميم السابق في آبل، تصورًا لجهاز أنيق ونحيف يبدو وكأنه قطعة زجاج واحدة، لكن لم يتم تنفيذه حينها.

وفي سياق متصل، نفى التقرير الشائعات التي ظهرت مؤخرًا حول أن iPhone 17 Pro سيأتي بتصميم خلفي ثنائي اللون، مؤكدًا أن الجهاز سيحتفظ بلونه الموحد كما هو الحال في iPhone 16 Pro.

كما أشار إلى أن وحدة الكاميرا في iPhone 17 Pro ستمتد على عرض الجزء الخلفي بالكامل.

حتى الآن لم تُكشف تفاصيل إضافية عن آيفون 2027، لكن تشير التوقعات إلى أن آبل تستعد لتقديم تجربة تصميم جديدة كليًا، تستعيد بها الريادة التقنية في عالم الهواتف الذكية.