شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما مصير طرازات آيفون بعد رسوم ترامب الأخيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

منذ إصدار هاتف iPhone X عام 2017 ، أبقت Apple السعر الابتدائي لطراز iPhone القياسي عند 999 دولارًا أمريكيًا أو أقل ، ومن المرجح جدًا أن يتغير هذا الوضع مع إصدار iPhone 17 لاحقًا هذا العام.

يُلقي مارك جورمان، الخبير المطلع على شؤون Apple في بلومبرج، الضوء على الصعوبات التي تواجهها Apple مؤخرًا منذ أن أعلن الرئيس ترامب عن قائمة واسعة من الرسوم الجمركية ، ويبدو أن جميع مناطق العالم شهدت زيادة هائلة في الرسوم الجمركية، وقد تأثرت جميع مراكز تصنيع Apple.

وأبرزها الصين حيث لا تزال أبل تُصنّع معظم منتجاتها هناك و تُفرض عليها الآن رسوم جمركية باهظة تبلغ 54% ، كما شهدت دول أخرى تمتلك أبل فيها منشآت كالهند وفيتنام والبرازيل على سبيل المثال زيادات في الرسوم الجمركية.

ويبدو أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، فشل في تحقيق ما فعله خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى: وهى إقناعه بعدم فرض رسوم جمركية على أعمال أبل.

وأدت هذه الرسوم إلى هبوط حاد في أسهم أبل، شأنها شأن شركات كبرى أخرى، ويُقال إن أبل تُكافح الآن لإيجاد حلول.

وقد يكون أحد هذه الحلول هو التغلب أخيرًا على حاجز الدخول إلى تجربة نظام التشغيل iOS الرائد ، وظل سعر 999 دولارًا دون مساس لفترة طويلة لدرجة أنه يوجد الآن جيل كامل عمليًا لا يعرف سوى iPhone يبدأ بأقل من ألف دولار، و سيكون هذا التغيير بمثابة صدمة لعشاق التكنولوجيا.

ومن المرجح أن تصبح تجربة iPhone الرائدة أكثر تكلفة هذا العام، ويمكن أن تكون الزيادة في السعر 50 دولارًا .