شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطلق ميزات لمكالمات الصوت والفيديو أبرزها كتم صوت الميكرفون قبل قبول المكالمة والان مع تفاصيل الخبر

يختبر واتساب ميزات جديدة لتطبيقه على نظام أندرويد لتحسين تجربة مكالمات الصوت والفيديو، ووفقًا لمتتبع الميزات، تعمل منصة المراسلة الفورية على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين كتم صوت الميكروفون قبل قبول مكالمة صوتية ، وفي الوقت نفسه، تختبر ردود فعل تعبيرية لمكالمات الفيديو، وإمكانية إيقاف تشغيل الكاميرا قبل قبول مكالمة الفيديو.

ميزات الصوت والفيديو الجديدة على واتساب

وفقًا لموقع WABetaInfo، وهو متتبع ميزات واتساب، فإن تطبيق المراسلة الفورية التابع لشركة Meta Platforms يطور ثلاث ميزات صوتية وفيديو جديدة لإصدارها في إصدار مستقبلي من التطبيق، وقد تم رصد هذه الميزات في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد، الإصدار 2.25.10.16 ، ويُقال إن إحدى هذه الميزات تُسهّل المكالمات الصوتية، حيث تُمكّن المستخدمين من إيقاف تشغيل الميكروفون وكتم صوت المكالمة قبل قبولها.

في غضون ذلك، يُقال إن واتساب يختبر خيارًا جديدًا يتيح إيقاف تشغيل كاميرا الجهاز قبل إجراء مكالمة فيديو، بناءً على لقطات الشاشة التي نشرها مُتتبع الميزات، قد يظهر خيار "إيقاف تشغيل الفيديو" عند استقبال المُستقبِل لمكالمة فيديو ، هذا يعني أن المكالمة ستُستقبل صوتيًا فقط.

وتم الابلاغ سابقًا عن وجود ميزة مماثلة قيد التطوير الشهر الماضي عندما اكتُشفت أثناء تحليل ملف APK ، ويُقدم أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد مؤشرًا آخر على قرب إطلاق هذه الميزة، وإذا كانت الكاميرا مغلقة بالفعل، فقد يعرض التطبيق أيضًا مطالبة أخرى "قبول بدون فيديو" كتأكيد.



ويدّعي موقع WABetaInfo أن ميزة أخرى متعلقة بالفيديو قد تُضاف قريبًا إلى واتساب على نظام أندرويد، وهي ردود الفعل التعبيرية.

ويُقال إنها تتيح للمستخدمين المشاركين في مكالمة فيديو التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية في الوقت الفعلي، قد يتمكنون من التفاعل بإبهام لأعلى، أو رمز تعبيري ضاحك، أو قلب للتعبير عن مشاعرهم ، ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة مفيدة إذا أراد المستخدم التفاعل مع رسالة دون إزعاج سير المحادثة، خاصةً عند وجود عدد كبير من الأشخاص في مكالمة الفيديو.

ويزعم موقع WABetaInfo أن هذه الميزات الجديدة لا تزال قيد التطوير ولكنها قد تكون متاحة لمختبري النسخة التجريبية المسجلين عبر برنامج Google Play Beta.