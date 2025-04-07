شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم مركبة الفضاء الصينية "شنتشو-19" يعود إلى الأرض مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلامية في بكين اليوم الإثنين، أن طاقم مركبة الفضاء الصينية "شنتشو-19" يعتزم العودة إلى الأرض في الأول من مايو المقبل.

وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، بأن الطاقم المكون من ثلاثة رواد فضاء وهم كاي شيو تشيه وسونج لينج دونج ووانج هاوزه، قد مكث في محطة الفضاء الصينية لأكثر من 150 يوما، حيث قام بإجراء سلسلة من التجارب والاختبارات العلمية.

وأشارت الشبكة الصينية إلى أنه تم إطلاق مركبة الفضاء "شنتشو-19" على متن صاروخ من طراز "لونج مارش-2F" من مركز "جيوكوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين في 30 أكتوبر 2024.