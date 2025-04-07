شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخسر 450 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب رسوم ترامب الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة التكنولوجيا الأمريكية "آبل" نهاية اقتصادية حيث فقدت 450 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التعريفات الانتقامية الأسبوع الماضي، مع إغلاق سهمها يوم الجمعة دون مستوى 200 دولار للسهم.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن الشركة تقدر أن 90% من هواتف آيفون يتم إنتاجها وتجميعها في الصين، مع تأثيرات كارثية بسبب التعريفات الحالية التي تصل إلى 54% على الصين و32% على تايوان.

وقال محللون اقتصاديون إن "الدمار الاقتصادي الذي تسببت فيه التعريفات الجمركية من قبل ترامب يعد كارثة كاملة لشركة أبل نظرًا لتعرضها الكبير للإنتاج في الصين".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، إن التعريفات الجمركية هي الوسيلة الوحيدة لـ "علاج" العجز المالي الهائل مع الصين والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنها ستظل سارية.

وارتفعت المخاوف من أن هذه الحرب التجارية ستؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي، بما في ذلك أكبر اقتصاد في العالم.

ورفع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أمس من احتمالات حدوث ركود في 2025 إلى 45% مقارنة بـ 35% قبل أسبوع، مشيرا إلى "تشديد حاد في الأوضاع المالية، مقاطعات استهلاكية أجنبية، وزيادة في حالة عدم اليقين السياسي التي من المرجح أن تؤثر سلبًا على الإنفاق الرأسمالي".

ويستعد الاتحاد الأوروبي للرد ، في حين ردّت الصين في وقت متأخر من الأسبوع الماضي بالإعلان عن فرض تعريفة إضافية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة هذا الأسبوع.

ويرجح أن يكون لهذا التحرك تأثير اقتصادي كبير، حيث يُتوقع أن تؤدي التعريفات الأمريكية إلى تقليص النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 0.5 إلى 1 نقطة مئوية، وفقًا لما ذكره يانيس ستورناراس، محافظ بنك اليونان.

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض أول موجة من التعريفات الانتقامية على سلع أمريكية بقيمة 28 مليار دولار، في وقت يواجه فيه أعضاء الاتحاد التعريفات الجمركية بنسبة 25% على منتجات رئيسية مثل الصلب والألومنيوم والسيارات.

وستواجه معظم السلع الأخرى المصدرة إلى الولايات المتحدة تعريفة مقابلة بنسبة 20% بدءا من بعد غد الأربعاء.