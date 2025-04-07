شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنقذ آبل تيك توك من المصير الغامض؟.. تقرير يكشف والان مع تفاصيل الخبر

قال مارك جورمان، محلل آبل، إن الشركة لا تنوي شراء تيك توك أو حتى الاستثمار فيه من بين الجهات المحتملة التي قد تلجأ إلى الشراء أسماء مثل أوراكل، وآب لوفين، وحتى شخصية يوتيوب الشهيرة مستر بيست ، وطُرحت فكرة تدخل آبل في الأيام الأولى لتيك توك لكنها كانت مجرد شائعات.

يأتى ذلك بعد تمديد ترامب حظر تيك توك لمدة 75 يومًا، وعاد تطبيق التواصل الاجتماعي القائم على الفيديوهات إلى الواجهة مجددًا، محط تكهنات ونقاشات حادة.

وكتب جورمان: "لا يوجد سيناريو واضح لتدخل آبل في تيك توك، سواءً كان ذلك استثمارًا أو استحواذًا كاملًا أو أي شيء آخر".

وأضاف: "تُفضّل آبل عدم ربط علامتها التجارية بمنصة تواصل اجتماعي مثيرة للجدل ، وقد كانت آبل بالفعل موضع تركيز إعلامي بسبب احتمالية ارتفاع أسعارها بشكل كبير بسبب الرسوم الجمركية الأخيرة .

وأصبح موضوع تيك توك سياسيًا إلى حد كبير، لكن جورمان يقول إن هذا لا يكفي حتى لحث آبل على التدخل ، فقد يُسهم إبرام صفقة تُناسب ترامب في بناء علاقة أقوى مع الإدارة الحالية، ومن المؤكد أن امتلاك تيك توك سيجذب المزيد من المستخدمين في سن المراهقة إلى منصة آبل ، وأقرب ما يمكن لآبل فعله هو إتاحة تشغيله على متجر تطبيقاتها.

ويُعدّ تيك توك بلا شك أحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا على الإنترنت، بدأت منصات أخرى بالاستعداد لاحتمالية توقفه، وأضافت Substack مؤخرًا موجز فيديو قابلًا للتمرير على غرار تيك توك، ولا تزال بدائل مثل RedNote متاحة، على الرغم من تراجع شعبيتها منذ عودة تيك توك إلى متاجر التطبيقات المحلية.



