شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تستخدمش إيموجى كتير.. رموزك التعبيرية أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للانفصال والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من مُحبي إرسال الرموز التعبيرية "الإيموجى" في الرسائل النصية إلى شريكك، فقد يكون من المفيد تخفيف استخدام وجه "البكاء" و"الضحك" بشكل خاص، حيث كشفت دراسة حديثة، عن أن الإفراط في استخدام الرموز الرقمية الصغيرة يعد أحد أكثر أسباب الانفصال شيوعًا.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تناول استطلاع رأي شمل 2000 بالغ كانوا في علاقة أسبابًا فريدة للانفصال، مثل عدم إعجابهم بفريقهم الرياضي أو خياراتهم الغذائية، ووجد الاستطلاع أن كره ذوق الشريك في الأفلام والتلفزيون سبب رئيسي آخر لإنهاء العلاقة، وكان سبب زيادة استخدام الرموز التعبيرية هو الـ11 من بين أكثر 15 سبب شيوعا للانفصال.

كما أنه من الأعذار الغريبة الأخرى اختلاف الأبراج، أو الحساسية تجاه الحيوانات الأليفة، أو الرغبة في التركيز على مهنة، وكانت من أبرز الأسباب هو عدم الاستعداد لعلاقة جادة.

وفى المقابل اتضح أن الكثير يتمسكون بالأشياء لفترة أطول مما ينبغي، سواء بدافع العادة أو الخوف من التغيير، لكن في بعض الأحيان، أفضل ما يمكن فعله هو أن نكون صادقين مع أنفسنا ونتخذ هذه الخطوة، خاصةً عندما لا تعود تعطينا ما نحتاجه.