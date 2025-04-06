شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا واتساب المرتقبة في 2025.. صور بروفايل بالذكاء الاصطناعي ودعم الحسابات المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

يعد واتساب أحد أكثر تطبيقات التراسل الفوري استخدامًا على مستوى العالم، ويصل عدد مستخدميه النشطين في الهند وحدها إلى أكثر من 535 مليون مستخدم، بحسب بيانات يناير 2025. وفي العام الجاري، أعلنت منصة واتساب المملوكة لشركة ميتا عن مجموعة من الميزات الجديدة مثل إضافة موسيقى إلى الحالة، ومؤثرات الكاميرا، وملصقات السيلفي، وغيرها.

وبالإضافة إلى ما تم إطلاقه فعليًا، تختبر واتساب عددًا من المزايا الجديدة مع مستخدمي النسخة التجريبية، وتعمل على تطوير خصائص أخرى يُتوقع الإعلان عنها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، نستعرض في السطور التالية أبرز ما ينتظر مستخدمي التطبيق خلال 2025.

بدأت واتساب في طرح ميزة جديدة لمستخدمي نظام iOS تتيح لهم تعيين التطبيق كتطبيق افتراضي لإرسال الرسائل وإجراء المكالمات، الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من المختبرين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عنها قريبًا.

وبمجرد تعيين واتساب كخيار افتراضي، سيصبح التطبيق هو الوسيلة الأساسية للمراسلة والمكالمات من داخل تطبيق جهات الاتصال، بما يضمن تجربة استخدام أكثر سلاسة وانسيابية.

طرحت واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإنشاء صور شخصية "بروفايل" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال Meta AI وتتيح هذه الخاصية، التي لا تزال في مرحلة التجريب، توليد صورة فريدة بناءً على وصف نصي يقدمه المستخدم، دون الحاجة إلى تحميل صورة شخصية فعلية.

الميزة تمنح المستخدمين حرية إبداعية في تصميم صور تعكس أسلوبهم، سواء كانت رسومات فنية، أو شخصيات خيالية، أو صور رمزية، وهي مفيدة بشكل خاص لمن يفضلون عدم استخدام صورهم الحقيقية ولكنهم يرغبون في صورة مميزة لحساباتهم.

تعمل واتساب حاليًا على تطوير ميزة جديدة تمكن المستخدمين من إضافة وإدارة أكثر من حساب داخل التطبيق نفسه. ومن المنتظر طرحها قريبًا للمستخدمين على النسخة التجريبية.

الميزة موجهة لمن يمتلكون أكثر من رقم هاتف، سواء لأغراض شخصية أو مهنية، وتوفر حلاً عمليًا بدلًا من اللجوء إلى استخدام "واتساب بيزنس" كخيار ثانوي، وسيكون بإمكان المستخدمين التبديل بين الحسابات المختلفة بسهولة من خلال إعدادات التطبيق مباشرة.