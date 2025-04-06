شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نفيديا: نينتندو سويتش 2 سيدعم تقنيات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة نينتندو رسميًا عن جهازها القادم، نينتندو سويتش 2، الذي سيحتوي على تقنيات متقدمة مثل DLSS "التعلم العميق لتقنية الترقية" وتقنية Ray Tracing "تتبع الأشعة" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجهاز سويتش 2 هو جهاز هجين يعمل بمعالج مخصص من إنفيديا، والتي أكدت هذه المزايا مشيرة إلى أن وحدة المعالجة الرسومية المخصصة ستعزز من الرسوميات وأداء الألعاب على المنصة الجديدة.

من المقرر إطلاق جهاز نينتندو سويتش 2 في الخامس من يونيو المقبل، وسيحتوي على شاشة LCD بحجم 7.9 بوصة، بالإضافة إلى وحدة تحكم Joy-Con 2 بتصميم جديد مع دعم التحكم بالماوس، سعر الجهاز سيبدأ من 449.99 دولار أمريكي في الولايات المتحدة مع خيار تخزين واحد بسعة 256 جيجابايت.

التكنولوجيا المتقدمة من إنفيديا

في جلسة أسئلة وأجوبة حول جهاز نينتندو سويتش 2 في نيويورك بعد بث Nintendo Direct، أكدت نينتندو أن الجهاز سيشمل تقنيات Deep Learning Super Sampling (DLSS) وRay Tracing من إنفيديا، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالإصدار المحدد لتقنية DLSS خلال هذه الجلسة.

وتقنية DLSS تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين الصور ذات الدقة المنخفضة في الوقت الفعلي، مما يعزز من معدل الإطارات في الألعاب، وأكدت إنفيديا أن النوى المخصصة لـ RT Cores ستدعم تقنية تتبع الأشعة في الوقت الفعلي، مما يوفر إضاءة وانعكاسات وظلال واقعية لتجربة ألعاب أكثر غامرة.

تحسين تجربة الألعاب

تعتبر نوى Tensor Cores في وحدة المعالجة الرسومية المخصصة من إنفيديا مصدرًا للمزايا المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مثل DLSS، التي تعمل على تحسين دقة الصورة دون التأثير على جودتها، كما تسهم هذه النوى في توفير ميزات مثل تتبع حركة الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإزالة الخلفية في مكالمات الفيديو، مما يعزز تجارب الألعاب الاجتماعية والبث المباشر.

وتدعي إنفيديا أن نينتندو سويتش 2 سيقدم أداء رسوميًا يتفوق بعشر مرات على جهاز سويتش السابق، مما يوفر صورًا أكثر وضوحًا وألعابًا أكثر سلاسة، وفي وضع اليد سيدعم الجهاز معدلات تحديث متغيرة عبر تقنية Nvidia G-SYNC لتقليل تمزق الشاشة.

قدرات الأداء

يستطيع جهاز نينتندو سويتش 2 تحقيق دقة 4K عندما يكون موصلًا بالتلفاز، كما يدعم الألعاب حتى 120 إطارًا في الثانية بدقة 1080p في وضع اليد، وعلى الرغم من هذه القدرات المدهشة، لم تقدم نينتندو أو إنفيديا تفاصيل محددة حول مواصفات وحدة المعالجة المركزية أو وحدة المعالجة الرسومية.

من المتوقع أن يتزامن إطلاق جهاز نينتندو سويتش 2 مع عدة ألعاب من الطرف الأول والطرف الثالث في 5 يونيو، كما يهدف هذا الجهاز الجديد إلى تقديم تجربة ألعاب محسنة بفضل تقنياته المتقدمة وتصميمه المحسن.