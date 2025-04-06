شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما تفرح بالواى فاى المجانى.. كيف يسرق الهاكرز بياناتك وأنت مش واخد بالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كل مكان نذهب إليه اليوم، نجد شبكة الواي فاي العامة متاحة في المقاهي، المطاعم، المولات، وحتى محطات القطار، يبدو الأمر مريحًا، ولكن هل فكرت يومًا في مدى أمان هذه الشبكات؟ الحقيقة أن الاتصال بشبكة واي فاي عامة قد يعرضك لخطر كبير، الهاكرز يمكنهم استغلال هذه الشبكات لسرقة بياناتك الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور، البيانات البنكية، والرسائل الخاصة.

1. كيف يتم سرقة بياناتك عبر الواي فاي العام؟

هجوم "الرجل في الوسط" (Man-in-the-Middle Attack):

واحدة من أخطر طرق اختراق الواي فاي العام، حيث يقوم الهاكر بتوسيع نفسه كوسيط بينك وبين الإنترنت، على سبيل المثال، إذا كنت تتصفح الإنترنت أو تدخل بيانات حساسة، يمكن للهاكر أن يتدخل بين جهازك ومزود الخدمة ليعترض الاتصال ويجمع البيانات المرسلة، مثل كلمة السر أو معلومات الحسابات المصرفية.

الهجوم عبر شبكة Wi-Fi مزيفة (Evil Twin Attack):

يُنشئ الهاكر نقطة اتصال واي فاي مزيفة بنفس اسم الشبكة العامة (مثل: “Café Wi-Fi”)، مما يجعل الناس يظنون أنها الشبكة الأصلية. بمجرد أن تتصل بهذه الشبكة، يمكن للهاكر اعتراض بياناتك وحركة مرورك على الإنترنت، وبالتالي سرقة أي معلومات مهمة تمر عبر الشبكة.

البرمجيات الخبيثة (Malware)

بمجرد الاتصال بشبكة الواي فاي العامة، قد يقوم الهاكر بإرسال برمجيات خبيثة إلى جهازك. البرمجيات الخبيثة يمكنها أن تراقب نشاطك على الإنترنت وتجمع البيانات الشخصية، مثل كلمات المرور أو الرسائل الخاصة، دون علمك.

2. أدوات الهاكرز المستخدمة لسرقة البيانات عبر الواي فاي العام

الهاكرز يستخدمون مجموعة متنوعة من الأدوات المتطورة لتنفيذ الهجمات عبر الشبكات العامة. من أبرز هذه الأدوات:

Pineapple Wi-Fi

أداة متطورة أخرى يستخدمها الهاكرز لإنشاء نقاط اتصال واي فاي مزيفة. تعتبر “Pineapple Wi-Fi” واحدة من أشهر أدوات هجوم “Evil Twin”، حيث يمكنها اعتراض الاتصالات الخاصة بك وإعادة توجيهك إلى مواقع مزيفة، مما يمكنه من سرقة بياناتك.

Fake AP (Access Point)

هذه الأداة تتيح للهاكر إنشاء نقطة وصول مزيفة (Fake Access Point)، حيث يعتقد المستخدمون أنهم يتصلون بشبكة واي فاي عامة آمنة، بينما هم في الحقيقة متصلون بشبكة غير آمنة يسيطر عليها الهاكر.

3. كيف تحمي نفسك من سرقة البيانات عبر الواي فاي العام؟

استخدم VPN (شبكة خاصة افتراضية)

VPN هو أداة أساسية لحماية بياناتك أثناء التصفح عبر شبكات الواي فاي العامة. تقوم VPN بتشفير اتصالك بالإنترنت، مما يجعل من الصعب على الهاكرز اعتراض أو قراءة بياناتك، حتى إذا كان الاتصال غير آمن.

تأكد من اسم الشبكة

دائمًا تأكد من اسم شبكة الواي فاي التي تتصل بها، وإذا كنت في مكان عام، اسأل الموظفين عن اسم الشبكة الحقيقي. لا تتصل بشبكات غير موثوق بها أو التي تحمل أسماء مشابهة لشبكات حقيقية.

استخدم HTTPS

تأكد من أنك تتصفح مواقع الإنترنت التي تستخدم بروتوكول الأمان HTTPS (بدلاً من HTTP)، لأنه يضمن تشفير الاتصال بين متصفحك والموقع الذي تتصفحه، مما يقلل من فرص اعتراض بياناتك.

لا تشارك بيانات حساسة عبر الشبكات العامة

تجنب إدخال كلمات مرور أو معلومات مصرفية أثناء استخدام الواي فاي العام. إذا كان الأمر ضروريًا، قم باستخدام اتصال موبايلك الخاص أو شبكة Wi-Fi خاصة.

تفعيل جدار الحماية (Firewall)

قم بتفعيل جدار الحماية على جهازك لضمان الحماية من محاولات الوصول غير المصرح بها إلى جهازك. يعمل جدار الحماية على مراقبة البيانات الواردة والصادرة ويمنع الهجمات التي قد تستهدف جهازك عبر الشبكات العامة.

4. أبرز التهديدات الأمنية المتزايدة عبر الواي فاي العام

في الآونة الأخيرة، زادت عمليات اختراق البيانات عبر الواي فاي العام بشكل ملحوظ، مع تزايد استخدام الإنترنت في الأماكن العامة. وقد أصبحت البيانات المصرفية والمالية أكثر عرضة للسرقة، خاصةً أن العديد من الأشخاص يتجاهلون خطر الاتصال بالشبكات العامة. في بعض الحالات، قد يتم بيع البيانات المسروقة أو استخدامها في أعمال احتيالية، مثل اختراق الحسابات البنكية أو سرقة الهوية.

في عالمنا المتصل، قد يبدو استخدام الواي فاي العام أمرًا لا مفر منه، ولكن يجب أن نكون على دراية بالمخاطر التي قد تترتب على الاتصال بشبكات غير آمنة. الهاكرز اليوم أصبحوا أكثر تطورًا، ولديهم الأدوات اللازمة لاختراق بياناتنا بسهولة. الحل يكمن في اتخاذ الإجراءات الوقائية، مثل استخدام VPN، تأكيد شبكة الواي فاي، وتجنب إدخال معلومات حساسة عبر الشبكات العامة. وفي النهاية، تذكر: “كل ما هو مجاني، قد يأتي بثمن!”