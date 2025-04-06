شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل لن تتخلَ عن فكرة أزرار اللمس في هواتف آيفون المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال آبل تستكشف أزرار الحالة الصلبة ذات ردود الفعل اللمسية في هواتف آيفون المستقبلية، وفقًا لتقرير جديد من مُسرِّب معروف على موقع Weibo.

وفي منشور جديد، ذكر المُسرِّب المعروف باسم "Instant Digital" أن عمل آبل على أزرار الحالة الصلبة لهواتف آيفون مستمر، وأضاف أن تكلفة الإنتاج ليست المشكلة الرئيسية في المشروع، بل "التعديلات الطفيفة"، إذ يبدو أن الاستجابة الصحيحة غير مضمونة تمامًا.

ويُقال إن آبل تُجري حاليًا تعديلات على "التصميم اللمسي" لأزرار الحالة الصلبة، وتعمل على تحسين موثوقيتها على المدى الطويل، خاصةً للإنتاج الضخم، حيث أن تصميم أزرار آبل الحالي مُدمج مباشرةً في الإطار، دون أي ارتداد عند الضغط عليه، ولكن يبدو أن الشركة تسعى إلى محاكاة تجربة الأزرار الميكانيكية التقليدية بشكل أدق.

وتتمثل مزايا التصميم في البساطة وتقليل التآكل الميكانيكي، مع تمكين المستخدمين من التمييز بين الضغط الخفيف والضغط القوي لتشغيل وظائف مختلفة. يُقال إن المشروع مُعلّق الآن، إذ رأت الشركة أن السوق الحالي مُهتم أكثر بتطويرات تقنيات العرض والبطاريات.

وانتشرت شائعات على نطاق واسع بأن آبل كانت تنوي إضافة أزرار الحالة الصلبة إلى هاتف iPhone 15 Pro في عام 2023 ضمن مشروع "مشروع بونغو"، لكنها ألغت الخطة في مرحلة متأخرة.

ثم سرت شائعات عن إضافتها إلى هاتف iPhone 16 Pro، قبل أن تُعلّق إلى أجل غير مسمى. من غير المتوقع أن تُضاف هذه الميزة إلى سلسلة هواتف iPhone 17، لكن أحدث التقارير تُشير إلى أنها قد تظهر مستقبلًا.