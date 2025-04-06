شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن العمل خلال شهر على الهواتف القديمة..تتحقق من إصدار موبايلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موعد توقف تطبيق واتساب عن العمل على بعض الهواتف القديمة بداية من مايو 2025، يتساءل الكثيرون عن كيفية التحقق من إصدار هواتفهم للتأكد من استمرار دعم التطبيق.

سيضطر مستخدمو الأجهزة القديمة إلى اتخاذ خطوات سريعة، سواء بالتحديث أو التفكير في استبدال أجهزتهم، لتجنب فقدان الوصول إلى تطبيق المراسلة الأشهر عالميًا.

تغييرات واتساب القادمة

أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، أن التطبيق سيتوقف عن العمل على عدد من الأجهزة اعتبارًا من 5 مايو 2025، كجزء من تحديثاتها الدورية لضمان الأمان والكفاءة. الأجهزة المتأثرة تشمل:

- إصدارات iOS أقدم من 15.1: مثل iPhone 5s، iPhone 6، وiPhone 6 Plus (صدرت بين 2013 و2014)، حيث لا يمكن تحديث بعضها إلا إلى iOS 12.5.7.

- إصدارات أندرويد كيت كات (Android KitKat): وهي أجهزة توقف دعمها رسميًا في 1 يناير 2025، مثل سامسونج جالاكسي S3، نوت 2، موتو جي (الجيل الأول)، إل جي أوبتيموس جي، وسوني إكسبيريا Z.

بالإضافة إلى ذلك، هناك طرز أخرى مثل HTC One X وLG Nexus 4 لم تعد تتلقى تحديثات رسمية، مما يعني أن مستخدميها قد يحتاجون إلى تعديلات يدوية محفوفة بالمخاطر لتحديث أنظمة التشغيل.

كيف تتحقق من إصدار هاتفك؟

للتأكد من أن هاتفك لن يتأثر بتوقف واتساب، يمكنك فحص إصدار نظام التشغيل بسهولة:

1. لأجهزة أندرويد:

- اذهب إلى "الإعدادات" (Settings).

- اختر "حول الهاتف" (About Phone).

- ابحث عن "إصدار أندرويد" (Android Version).

- إذا كان الإصدار 4.4 (KitKat) أو أقدم، فأنت بحاجة إلى تحديث جهازك أو استبداله.

2. لأجهزة iPhone:

- افتح "الإعدادات" (Settings).

- اضغط على "عام" (General).

- اختر "معلومات" (About).

- تحقق من "إصدار البرنامج" (Software Version).

- إذا كان أقل من iOS 15.1، حاول التحديث عبر "تحديث البرنامج" (Software Update) في قسم "عام"، أو فكر في جهاز جديد إذا لم يدعم التحديث.

ماذا تفعل إذا كان هاتفك غير مدعوم؟

إذا كان جهازك ضمن القائمة المتأثرة، يمكنك محاولة تحديث النظام إذا كان ذلك متاحًا. أما إذا لم يكن التحديث ممكنًا، فقد حان الوقت للتفكير في اقتناء هاتف جديد يدعم إصدارات أحدث من iOS أو أندرويد. التعديلات اليدوية للنظام قد تكون خيارًا، لكنها قد تعرض الهاتف لمخاطر الأمان أو التعطل.

لماذا هذه التغييرات؟

تؤكد "ميتا" أن هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي وضمان تجربة آمنة ومحدثة للمستخدمين. ورغم أن عدد المتأثرين ليس كبيرًا، إلا أن القلق ينصب على عشاق الأجهزة القديمة الذين يحافظون عليها لسنوات طويلة.