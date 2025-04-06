شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدرس توسيع نطاق تجميع آيفون فى البرازيل لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

تدرس آبل توسيع نطاق تجميع هواتف آيفون في البرازيل للالتفاف على الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث أعلن الرئيس ترامب هذا الأسبوع عن سلسلة من الرسوم على استيراد المنتجات من دول أخرى، مما سيؤثر سلبًا على العديد من الشركات الأمريكية، بما فيها آبل، نظرًا لأن معظم منتجاتها تأتي من الصين.

وأفادت مصادر مطلعة لمجلة Exame البرازيلية، أن آبل تدرس توسيع طاقة منشآتها في البرازيل كوسيلة لدفع رسوم استيراد أقل على هواتف آيفون.

تُجمع آبل منتجاتها في البرازيل منذ عام 2011. وقد بنت الشركة منشأة في ساو باولو بالشراكة مع شركة فوكسكون التايوانية، ومع ذلك، نظرًا لصغر طاقتها الإنتاجية، لا يتم تجميع سوى عدد قليل من المنتجات في البرازيل، مثل هواتف آيفون الأساسية، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

تسعى آبل إلى تجميع المزيد من طُرز آيفون في البرازيل في المستقبل القريب، حيث يقول التقرير: "بدأت دراسة إمكانية توسيع نطاق التصنيع في البرازيل العام الماضي، مع تحديث الآلات والعمليات الصناعية".

ومنحت هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية "أناتيل" مؤخرًا شركتي "آبل" و"فوكسكون البرازيل" الشهادة اللازمة لتجميع هواتف "آيفون 16" في البرازيل.

وقد تم تجميع هواتف "آيفون 13" و"آيفون 14" و"آيفون 15" بالفعل في البلاد، ويشير التقرير إلى أن "آبل" ترغب أيضًا في تجميع طرازات "آيفون 16 برو" لأول مرة في البرازيل.

إذا نجحت "آبل"، فلن تلبي أجهزة "آيفون" المجمعة في البرازيل الطلب المحلي فحسب، بل سيتم تصديرها أيضًا إلى الولايات المتحدة، وسيؤدي هذا إلى انخفاض كبير في الضرائب بالنسبة لـ"آبل".

ستفرض الحكومة الأمريكية ضريبة بنسبة 34% على المنتجات المستوردة من الصين، وفُرضت على الهند، التي تُجمع أيضًا أجهزة "آيفون" المُصدّرة إلى بقية العالم، تعريفة جمركية بنسبة 26%.

أما بالنسبة للبرازيل، فتبلغ تعريفات "ترامب" 10% فقط، ويدعي الرئيس أن هذه التعريفات "مُتبادلة" مع ما تفرضه كل دولة بالفعل على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

انخفضت أسهم "آبل" بالفعل بأكثر من 10% منذ الإعلان عن التعريفات الجديدة، وخسرت الشركة 300 مليار دولار من قيمتها السوقية حتى الآن.

حدث الأمر نفسه لشركات أمريكية أخرى، مثل إنفيديا، وقد دفع هذا الإعلان نينتندو إلى تأجيل إطلاق جهاز سويتش 2 في الولايات المتحدة، مُشيرةً إلى عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

